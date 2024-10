Chivas no vive el mejor inicio de temporada debido a que no ganó ningún partido importante y perdió ayer contra Atlas en el Clásico Tapatío. En medio de este contexto, la novia de Fernando Gago, Verónica Laffitte, dejó un mensaje en sus redes sociales mientras se hablaba de la llegada del argentino a Boca Juniors.

La buena noticia para el Guadalajara es que todos los focos por parte de la prensa se lo llevó el timonel rojiblanco debido a que estaría siendo buscado por el equipo Xeneize. En más de una ocasión el entrenador del Rebaño Sagrado afirmó que tiene contrato con el equipo rojiblanco, pero nunca afirmó que iba a soltar el proyecto si llegaba una oferta.

“Voy a dejarlo bien claro. Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto. Ni yo ni gente de mi entorno. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte”, expresó en conferencia de prensa. Y molesto agregó: “Yo tengo contrato. Cómo puedo asegurar algo del futuro. Yo tengo contrato acá”.

En medio de este ida y vuelta con la prensa nacional, la novia de Fernando Gago, Verónica Laffitte, rompió el silencio en redes sociales para dejarle un mensaje al entrenador argentino. “Te amo”, expresó la pareja del timonel argentino, quien estuvo presente en el Estadio Akron viendo el Clásico Tapatío.

De momento el entrenador argentino se mantiene firme en el banquillo de Chivas a pesar de la derrota contra Atlas. Sin embargo, desde Argentina detallan que esta semana será clave para que Boca Juniors llegue a un acuerdo con Fernando Gago y el Rebaño Sagrado.

Chivas rompió el silencio sobre Fernando Gago

Previo al juego contra Chivas, desde el área de comunicación descartaron la salida de Fernando Gago del equipo. “Hay demasiadas voces en Argentina y con eco en México de un posible regreso de Fernando Gago a su país, interés de Boca. Pero en realidad no ha habido contacto ni de Boca con Fernando Gago, ni con el Club Deportivo Guadalajara”, declaró Fernando Giaccardi, responsable del área de comunicación de Chivas, en Amazon Prime. Y agregó: “Eso es lo que ha acontecido. La semana transcurrió tan natural y normal en Fernando Gago, enfocados en el Clásico de esta noche”.