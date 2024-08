Chivas está viviendo unos años muy grises de su historia, no solamente por la falta de protagonismo y campeonatos, sino que también por los constantes logros deportivos de sus máximos rivales, principalmente del América, por lo que Joel Sánchez considera que la exigencia se ha ido transformando con el paso de los años.

El Tiburón, quien fuera campeón con el Guadalajara en el Verano 97, admitió que en la actualidad se mide de diferente manera el trabajo que realizan los rojiblancos y los azulcremas, en donde se critica si los de Coapa si no son campeones, mientras que a los tapatíos se les aplaude el llegar a Semifinales.

“Chivas es querible, a lo mejor porque son puros mexicanos. Si te das cuenta hasta la crítica es menor hacía Chivas, hasta le justifican por esas cuestiones. A mí no se me hace correcto, porque no me gusta que me hagan menos, yo no me hacía menos en relación a un extranjero.

“Ahorita como que no es la crítica tan pareja. Si América queda fuera en Semifinales, lo critican y a Chivas le valoran que haya llegado a Semifinales”, declaró el histórico jugador del Rebaño en el podcast de Alejandra de la Vega.

Hay que recordar que el Tiburón Sánchez protagonizó uno de los fichajes más polémicos de finales de la década de los 90 al pasar directamente del Guadalajara a las Águilas, aunque pocos meses después, terminó regresando a la Perla de Occidente con los tapatíos.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

La Liga MX dio a conocer que los clubes que quedaran eliminados de la Leagues Cup podrían adelantar algunos partidos para ir liberando el calendario por el parón, en donde el Rebaño podría enfrentarse a Rayados, Puebla San Luis o León.