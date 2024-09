Da la sensación de que Chiva busca afianzar sus finanzas a pesar de la llegada de grandes sponsor o acuerdos millonarios con Amazon Prime. A pesar de esto, el mercado de pases del Guadalajara fue muy austero y la gran pregunta a realizar es cuánto dinero se gastó y cuánto ingresó. ¿Valió la pena el dinero desembolsado?

Una de las principales críticas por parte de los fanáticos rojiblancos fue en relación a los jugadores que llegaron en este libro de pases. A diferencia del libro de pases de invierno no llegaron refuerzos que cambien de forma contundente el andar del Rebaño Sagrado como sucedió con Cade Cowell.

Es más, queda claro que a Fernando Gago no le gustaron los fichajes que se hicieron debido a que no los utiliza. Tanto Omar Govea como Fidel Barajas no son tomados en cuenta para ser titulares, mientras que Daniel Aguirre no debutó en este Apertura 2024 luego de haber estado lesionado.

¿Cuánto dinero ganó y perdió Chivas en este mercado de pases?

Omar Govea llegó proveniente de Rayados de Monterrey. (Foto: Imago7)

Como decíamos al primer equipo tan solo llegaron tres jugadores, mientras que solo salieron Wacho Jiménez y Eduardo Torres gratis a Puebla y a Mazatlán. A su vez, Daniel Ríos, Santiago Ormeño y Zahid Muñoz siguen a préstamo en diferentes equipos de la Liga MX.

Por otro lado, según lo informado por Transfermarkt el Guadalajara terminó con números en rojo en transferencias debido a que el balance dejó un saldo de menos de cuatro millones de dólares ya que se gastó cerca de siete millones en fichajes e ingresaron poco más de dos millones en ventas.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2024?

Luego de la brutal goleada ante FC Juárez, Chivas se posiciona en la sexta posición con 11 puntos en la tabla general de posiciones. En el campeonato los rojiblancos venían de igualar contra Tigres y Toluca, y de superar a Querétaro y a Mazatlán.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Luego del choque contra FC Juárez, el Guadalajara tendrá descanso en el Apertura 2024 de la Liga MX por la fecha FIFA hasta el próximo sábado 14 de septiembre cuando enfrente a América. Cabe destacar que el fin de semana chocará en duelo amistoso contra Colima.