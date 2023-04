La historia del futbol mexicano ha estado marcada por múltiples frustraciones debido a la incapacidad de la Selección de conseguir avanzar tan siquiera a Cuartos de Final de una Copa del mundo; sin embargo, el histórico exportero de Chivas, Oswaldo Sánchez, reveló que generó una amistad con un exfutbolista poco querido en el país.

San Oswaldo tuvo una trayectoria destacada en el balompié, logrando conseguir múltiples títulos en Primera División con el Guadalajara y Santos, además de ser el guardián del Tricolor en el Mundial de Alemania 2006, en donde fue una de las figuras de ese equipo comandado por Ricardo La Volpe.

En esa edición de la Copa del Mundo, México dio una actuación memorable y se jugó el pase al quinto partido contra Argentina, en donde la Albiceleste tuvo muchas dificultades para imponerse al Tricolor, pero lo logró en tiempo extra con una genialidad de Maxi Rodríguez, con quien forjó una amistad.

“Todavía lo veo a cada rato y me dice: ‘de zurda’. Hablo mucho con él, Maxi se convirtió en amigo después de eso porque la prensa argentina a cada rato me hablaba, hasta que les dije: ‘ya no estén chingando, pasó hace 15 años’. Maxi y yo nos llevamos muy bien”, recordó entre risas el exguardameta de Chivas en entrevista con Ramón Morales a su canal de YouTube.

Sobre Maxi Rodríguez es a partir del minuto: 43:29

¿Cuándo se jugará el León contra Chivas?

Tras la sufrida victoria contra el Necaxa en la cancha del Estadio Akron, el chiverío ahora deberá prepararse para encarar su última visita de la fase regular del Clausura 2023 cuando visiten al León en la cancha del Nou Camp, duelo que se disputará el próximo sábado 15 de abril, en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.