Rafael Márquez Lugo se desahogó después del fracaso en la Leagues Cup 2024 de las Chivas de Guadalajara. Aunque, lo hizo más específicamente con la declaración del entrenador Fernando Gago por querer “minimizar” la definición de esa palabra en especial. Por ello, el exdelantero lanzó un dardo contra Amaury Vergara por todo lo que ocurre en el entorno de los tapatíos y hasta le recordó a su padre.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

El exgoleador, quien se retiró en 2015 con los rojiblancos, rememoró la época oscura que atravesó a su paso el Rebaño Sagrado. Ahora analista televisivo apareció en el episodio del lunes del programa La Última Palabra en Fox Sports para apuntar al heredero del emporio Chivas. Se refirió a la tibieza con que el alto mando tapatío tomó las palabras de Gago en la conferencia de prensa tras quedar eliminado en Los Ángeles.

Márquez Lugo, en su desahogo, advirtió que “yo desconozco cómo maneje (a Chivas) ahora Amaury (Vergara), no. O si a lo mejor, Amaury no se mete y realmente las personas que quedaron a cargo, que dejó Fernando Hierro, sean los encargados de manejar este tema con el técnico“. Así, recordó su paso por el redil y cómo actuaría su padre en una situación similar. Añadió que “sí me consta que cuando estaba -en paz descanse- el señor Jorge Vergara, ¡No! ¿Algo así? A mi me tocó. Bajaba al vestidor con el técnico: Imposible, ta, ta, ta, ta… Esto es Chivas. Y después del técnico, (reclamaba) a los jugadores“.

El exariete del Guadalajara reflexionó que “me queda claro, que ahí en la exigencia, más allá que se consiguieran los resultados o no, era (intensa) y si no ‘bye’“. Por ende, aclaró que “por eso no estoy señalando, porque yo no sé Amaury qué relación tenga o realmente ceda todo el poder para la gente que está ahí. Y a lo mejor digan: bueno, vamos a competir y no pasa nada. Lo tomamos ahí medio con soberbia, viéndolo así de ladito, ahorita lo resolvemos y nada. Al final, guste o no el torneo, ya estabas ahí, eres Guadalajara; fracasaste, amigo. Y no pasa nada, no se corta ningún proceso“.

Márquez Lugo coincidió en apuntar contra la directiva de Chivas por este fracaso (Fox Sports)

Así apuntó Márquez Lugo contra la directiva de Chivas

Márquez Lugo, durante su intervención en la mesa de Fox Sports y ante la encuesta: ¿quién es el culpable de la poca exigencia en Chivas?, fue contundente. Expresó que “yo quitaría a la afición, pero sí metería a la directiva. Porque, me da la impresión que el mensaje de la directiva sería, después de ver que mi técnico declara así: oye amigo, ven“. Para referirse a un llamado de atención para el cuerpo técnico que lidera Gago.

El exatacante, histórico en el Guadalajara, levantó la voz y advirtió: “¡Perdón! No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Todos fracasamos en los intentos hasta llegar y conseguirlo; es parte del éxito. Entonces, no hay que tenerle miedo y menos en una institución como el Guadalajara a salir y decir: claro que es un fracaso, amigo. De tres pasaban dos y yo fui el que me quedé fuera. Sí es un fracaso“. Así volvió a apuntar contra el timonel argentino.

El argumento de Rafael Márquez Lugo contra Gago

El recordado goleador de las Chivas consideró que “ahora, ¿por qué meto a la directiva y los señalo? Porque yo no sé que tanto vino hoy (de ellos) por ejemplo la exigencia para Gago. Le digo: ey, amigo, esto sí o sí. Hay que estar ahí y la afición de Estados Unidos. Entonces, no sé qué tanto haya existido esa presión y a su vez, el mensaje también del técnico a querer minimizar o a querer: No, es que vamos a analizar”.

Acotó que “sí, está bien, vamos a analizar. Está bien, fuiste mucho más, fuiste mejor, lo que tu quieras; ¡No la metiste!. Ya lo sabemos, pero quedaste fuera. Y hay cosas por construir y en el camino, seguramente vas bien; pero fracasaste, amigo. El proyecto va a seguir, sí; pero fracasaste. Dilo tal cual, pues estas representando al Guadalajara. Entonces, yo me quedaría mucho con los directivos (como culpables) por el técnico“.