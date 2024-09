El 6 de septiembre de 2019, en un partido amistoso contra Estados Unidos, Chicharito Hernández marcó el primer gol del encuentro sin imaginar que sería la última vez que se vestiría con el uniforme tricolor. México ganó 3-0 ante el equipo de las Barras y las Estrellas y, de hecho, fue la última victoria azteca ante los vecinos del Norte. Desde entonces han sido múltiples rumores acerca del porqué CH14 fue bloqueado del combinado nacional, a tal grado que el propio delantero ha preferido no emitir su versión de los hechos.

Ya fuera del Tri tras su retiro a nivel selecciones, Andrés Guardado, quien actualmente es jugador del León, dijo a TUDN unas palabras que sembraron más dudas sobre lo que verdaderamente ocurrió con el delantero de Chivas de Guadalajara y provocó que dejara de ser requerido en Selección Nacional a pesar de ser el máximo anotador de todos los tiempos con el conjunto verde.

¿Qué dijo Guardado sobre Chicharito y Vela?

Lo dicho por El Principito primero fue en referencia a que pide mayor transparencia para tratar las situaciones individuales de casa futbolista y el porqué no son convocados para los compromisos internacionales de la Selección México, con tal de evitar que se hagan especulaciones alrededor del asunto. Y entonces, no solo terminó por mencionar el caso de Chícharo, sino también de Carlos Vela.

“Lo que yo sí pediría, y yo creo que también hubiera estado bien con los otros casos que ha habido antes: Chícharo, Vela… bueno, Vela fue más claro, ¿no? Otros casos que ha habido. Perderle el miedo a decir la verdad, y te quitas estas especulaciones de que: ‘no, pero es que futbolísticamente’; ’no, es que no sé qué, especularon de que porque hizo berrinche’, no sé qué, ‘por un vuelo’. Yo dudo que haya sido por eso, seguramente hay otras cosas”, dijo a Televisa Andrés Guardado.

Chucky Lozano, ¿mismo caso?

Y es que según David Faitelson, Chucky Lozano está vetado de la Selección “por órdenes de los altos directivos de la FMF”. Esta frase se dio a colación de lo que se ha comentado los últimos días, donde se dice que la razón es por una disciplina.

“A lo que voy: ‘di la verdad. Chucky Lozano, jugador importante, tiene un nivel, está en Holanda, pero no viene por esto’. Puede ser que estés de acuerdo o no con la razón, pero por lo menos ya lo sabes, y no se especula, y no se abre esta cosa de ‘ay, es que hizo esto, es que no, es que el carácter no’. En ese sentido, yo sí creo que debería haber un poco más de honestidad de parte de todo mundo, para dejar esto, que no ayuda al ambiente de la Selección”, sentenció.