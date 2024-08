Chivas de Guadalajara recibió este fin de semana la peor noticia de cara a la posibilidad de adelantar algún partido de la Liga MX. Los rojiblancos quedaron eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup 2024 y trabajaron entre martes y viernes en Verde Valle. Ya tenían acordado con el Club León disputar su duelo de la Jornada 8. Pero, se confirmó el golpe bajo de los Esmeraldas en el calendario del Torneo Apertura 2024.

El cuerpo técnico de los tapatíos, que lidera Fernando Gago, esperaba tener actividad este semana próxima, pero todo indica que no será así. El Rebaño Sagrado quedó último en el Grupo Oeste 2 tras igualar con San Jose Earthquakes (1-1) y Los Angeles Galaxy (2-2), pero cayó en las tandas de penales por un punto extra. Los rojiblancos probablemente no tendrán acción y deberán esperar hasta final de mes, para reanudar el calendario.

Reportes presagiaron esta semana el acuerdo que tenía Guadalajara para adelantar su partido frente a La Fiera. Un duelo programado para el miércoles, 18 de septiembre en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 8. Pero, informes desde el seno de la Liga MX descartaron todo y así se confirmó el golpe bajo de los Panzas Verdes en este calendario.

Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports, advirtió en el programa La Última Palabra, que “ya comienzan a llegar confirmaciones de algunos equipos. Por ejemplo, a mi me llega el dato que León no va a adelantar su partido contra Chivas. Algunos habían adelantado que era un hecho que se jugaba Guadalajara-León, no. El partido de León se va a jugar hasta el 24, se va a reanudar la Liga contra Santos“. Alex Ramírez, conductor de La Chorcha, alegó que “Chivas podría jugar con San Luis de la Jornada 17, Puebla 14 o Pachuca, este último de la jornada 12″.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 24 de agosto. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Tigres UANL en la cancha del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza. Próximo duelo en el marco de la Jornada 5 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Tigres UANL vs. Guadalajara