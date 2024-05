Chivas de Guadalajara es un club admirado por propios y extraños en todo México. El más reciente en revelar su fascinación por esa tradición y mística que rodea a los rojiblancos a lo largo de su historia fue Javier Aquino. El polivalente defensor de Tigres UANL confesó un insospechado deseo frustrado con el Rebaño Sagrado en su carrera.

El también mediocampista, que en 2018 fue considerado el último capricho de Jorge Vergara Madrigal en el redil, nunca llegó a Verde Valle. Eso no escatimó en la intriga del oaxaqueño de ver cómo se vive dentro del vestidor tapatío. Por lo que soltó su revelación en el podcast del luchador profesional Víctor Reséndez, más conocido como el Latin Lover. Una insospechada revelación la que hizo el volante, ya a sus 34 años de edad, que sorprendió a todos.

Aquino, quien tuvo un destacado paso por La Liga de España, fue consultado por el Latin Lover sobre esa mística del Guadalajara. Refirió que “para mi, es una ideología que ellos tienen, no sé, su presidente; porque es el único equipo que juega con puros mexicanos. De cierta forma, yo siento que no sé si este en desventaja, porque también los mexicanos que tiene son de muy buen nivel. Siempre contratan mexicanos muy buenos“.

El defensor de Tigres UANL añadió que “la desventaja que tienen es que al saber los demás equipos que ellos sólo pueden tener mexicanos, les venden más caro a los jugadores. Por ejemplo, Chivas busca a un mexicano que juega en Tigres, en Toluca o en León, Cruz Azul, lo que sea. Obviamente, los otros clubes dicen: solo pueden fichar mexicanos, no tiene otra opción de ir al extranjero y buscar a alguien para traer a su equipo. Entonces, sí pienso que tienen desventaja de fichar jugadores, a la hora de contratar jugadores. Ya en el campo, no es desventaja, porque no es una regla que se haya impuesto para ellos, es una decisión propia“.

Javier Aquino considera que los mejores mexicanos están en Chivas (IMAGO7)

Javier Aquino revela su deseo frustrado con Chivas

El polivalente internacional con Selección México en 54 ocasiones desde 2011, prosiguió su consideración sobre las Chivas. Javier Aquino afirmó que “para mi es un equipo que obviamente de puros mexicanos da mucha oportunidad a los jóvenes. Entonces, es un gran club, Chivas. Para mi, es un gran club, que representa pues, por eso tienen también tantos fans, porque representan un poco -literalmente- sólo al mexicano. Entonces, realmente, por ejemplo, en algún punto de mi carrera es un equipo al cual; nunca lo he dicho, creo. Pero, es que sí me hubiera gustado jugar“. Confesión que sorprendió al Latin Lover y a muchos seguidores del podcast del luchador, que compartieron el clip en las redes sociales.

La intriga de Javier Aquino por Chivas

El volante y defensor de los Tigres UANL prosiguió y agregó que “o sea, yo estuve en Cruz Azul desde chico y era mi equipo. Después, obviamente en Villarreal pasé un tiempo, en Rayo (Vallecano) otro tiempo y luego, llegué a Tigres, que llevo nueve años en Tigres y es un equipo con el cual, yo me identifico con este club. Pero, en algún momento de mi carrera, si hubiera tenido la oportunidad a lo mejor de jugar en otro equipo en México, hubiera sido Chivas ¿Por? Un poco por convivir con puros mexicanos, por ver cómo es“.

Aquino, en cuanto a esa experiencia de convivir en un vestidor de puros mexicanos en Guadalajara, la comparó con algo obvio. Le refirió que “es un poco, ¿sabes qué yo siento? y ya me fui un poco, es como una selección. Es que cuando vas a la Selección, por ejemplo, somos puros mexicanos. Entonces, siento que es un poco similar y es un ambiente padre, por ejemplo una selección yo lo pasaba muy bien. Porque es el mismo desmadre, el mismo cotorreo, el mismo cómo somos, como nos criamos y todo eso, sabes. Entonces, sí es algo que sea padre“.

Coincidió con el Latin Lover al afirmarle que “todos con el mismo objetivo, claro“. Reiterar que “sí, Chivas es un gran equipo. Por algo es un club grande también y la neta, pues con puros mexicanos juegan, pero si tienen muy buenos jugadores también“.