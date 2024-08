El defensor de Chivas, Antonio Briseño, no jugó pero fue el encargado de ofrecer un mensaje en representación de los jugadores. Esto dijo tras la eliminación.

Antonio Briseño no jugó la noche del domingo, pero nadie puede cuestionar su amor por la playera de las Chivas de Guadalajara. El defensor a pesar que no fue considerado por el entrenador Fernando Gago en la caída 5-4 (2-2) ante Los Angeles Galaxy, apareció como líder rojiblanco. En representación del plantel tapatío, el Pollo ofreció un sentido mensaje a los medios en la zona mixta del Dignity Health Sports Park.

El veterano central del Rebaño Sagrado se quedó entre los suplentes en la alineación de Gago frente al Galaxy en Carson. Esto, a pesar de la ausencia del titular Jesús Orozco Chiquete, por quien el timonel prefirió a Leonardo Sepúlveda y en esta ocasión, lo hizo con Luis Olivas. Briseño se presentó a la zona mixta para advertir que nadie más atendería a la prensa en ese sector y ofrecer sus palabras.

El Pollo Briseño reconoció que los integrantes del Guadalajara se encuentran: “Dolidos por la situación. Sabemos que, no lo quiero decir pero lo voy a decir: Fuimos superiores al rival, es evidente“. Alan Mozo (8′) puso en ventaja a los tapatíos, pero Joseph Paintsil (11′) y Gabriel Pec (67′) dieron vuelta al marcador. Cade Cowell (90+1′) forzó los penales, en donde Omar Govea y Gilberto Sepúlveda erraron sus intentos para despedirse. Entre todos, el único que salió a dar la cara fue el experimentado zaguero.

Briseño refirió que “lo sigo diciendo: Los penales no son de suerte, son de capacidad también. Creo que en ese momento se falló“. Argumentó que “desde el partido pasado contra San Jose tuvimos oportunidades, fuimos mejores que ellos y este partido, ustedes mismos lo pueden ver. Y por estadística, pues es evidente, que tuvimos muchas más ocasiones de gol“.

El análisis de Antonio Briseño tras la eliminación de Chivas

El defensor tapatío de las Chivas prosiguió su monologo en la zona mixta del Dignity Health Sports Park. Reconoció que “no se pudo conseguir el resultado, tenemos que practicar, sí. Mejorar mucho en la definición, mejorar detalles que creo nos pueden poner un poquito más cerca del objetivo“. Aseguró que “estamos apenados, es parte del futbol y van a decir: Bueno, tu no jugaste nada. Pero, lo puedo decir en nombre de mis compañeros que duele, duele mucho, porque sabemos la capacidad. Creo que el Guadalajara tiene que estar peleando los campeonatos como lo hemos venido haciendo las últimas temporadas”. Una valiente intervención de Antonio Briseño, a pesar que no tuvo participación en este partido.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 24 de agosto. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Tigres UANL en la cancha del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza. Próximo duelo en el marco de la Jornada 5 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Tigres UANL vs. Guadalajara