La prensa tapatía estalló la noche del domingo, después que Chivas de Guadalajara quedó eliminado en la Leagues Cup 2024. Los medios locales reaccionaron a la negativa del entrenador Fernando Gago de considerar como “fracaso” esta despedida en la primera ronda. Periodistas, corresponsales e insiders exigieron lo que toda la afición esperaba con el argentino.

El Rebaño Sagrado consiguió un empate agónico 2-2 con Los Angeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park. Esto, gracias a un gol de Cade Cowell (90+1′), pero Omar Govea y Gilberto Sepúlveda fallaron para caer 5-4 en la tanda de penales y quedar eliminados. Esta nueva despedida prematura en la Leagues Cup generó la reacción inmediata de la prensa jalisciense.

Una de las primeras reacciones provino de Alex Ramírez, quien desde Los Ángeles, fue contundente. El conductor del podcast La Chorcha consideró que “nos queríamos quedar hasta la semana entrante, pero Chivas tenía otros planes y ya nos tiene trabajando de manera emergente en el regreso… Se FRA-CA-SÓ, aunque no le guste a Gago, FRA-CA-SÓ“.

Otro que apareció con un descargo potente fue Jesús Hernández, insider de los tapatíos para ZMG Sports. Exigió que “Gago se tiene que ir hoy, junto con él unos nueve jugadores. Ya me cansé de fracaso tras fracaso“. Así mismo lo hizo el periodista de TUDN, Erick López, quien alertó que “SE ACABÓ LA LEAGUES CUP. Chivas fue eliminado tras perder de nuevo en penales. ¿Fracaso?”. Mientras que Omar Villa Villa, corresponsal de TV Azteca, afirmó que “vi ese escudo ser el terror de Sudamérica, poner loca La Bombonera de Boca, quitarle lo inmaculado al Morumbi, ganar en el Monumental. Y ahora resulta que 2 años seguidos no pasamos de fase de grupos vs 4 equipos de MLS. No puede ser“.

Encuesta ¿Consideras que Fernando Gago debe renunciar a las Chivas tras esta eliminación en Leagues Cup 2024? ¿Consideras que Fernando Gago debe renunciar a las Chivas tras esta eliminación en Leagues Cup 2024? Sí, que se vaya No, debe quedarse YA VOTARON 35 PERSONAS

Más reacciones de la prensa tapatía por el fracaso de Chivas

César Huerta Salcedo apenas terminó el partido en Los Ángeles lo consideró como un “FRACASOTE“. Añadió que “fallaron Govea y Tiba en los penales. Pierde Chivas el punto extra frente al Galaxy y se despide nuevamente en la primera ronda de la Leagues Cup“. El periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, por su parte, analizó que “Chivas será el ÚNICO de los 4 ‘Grandes’ del fútbol mexicano que no calificó a la fase de eliminación directa de Leagues Cup… Un FRACASO total y absoluto“.

René Tovar, comunicador de Récord, emplazó: “Sr. Gago no le ponga paños fríos al FRACASO de Chivas. Sí existe la palabra y el significado es muy claro: Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Guadalajara quedó eliminado en Leagues Cup por lo que aplica le guste o no. No se preocupe en Chivas eso ya es costumbre“. Fernando Schwartz, en cambio, aseveró que es un “nuevo fracaso Chivas ¿Cuántos más?“. Iván Elizondo señaló que “crecí con un Chivas que goleó a Boca y puso de cabeza la bombonera, que eliminaba a River o acabó con un invicto histórico del São Paulo en el Morumbí. Quedar eliminado de un torneo vs la MLS en donde pasan 2 de 3 de cada grupo por segunda ocasión es vergonzoso“.