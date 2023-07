Tuvieron que pasar dos semanas para que los seguidores de las Chivas de Guadalajara vieran la primera aparición del Erick Gutiérrez con la camiseta tapatía, pero valió la pena porque se pudo observar el gran talento que derrochará el equipo de Veljko Paunović en el centro de la cancha, por ello el Guti espera que su rendimiento le valga para volver a la Selección Mexicana.

El Tricolor se coronó en la Copa Oro derrotando a Panamá y es buen momento para voltear la mirada hacia el técnico Jaime Lozano, quien ha hecho un trabajo estupendo, tomando en cuenta que también ha echado mano de jugadores del Rebaño Sagrado en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Para la justa de Concacaf el Jimmy utilizó a Roberto Alvarado como uno de sus revulsivos a la ofensiva y en el futuro se puede pensar en que el buen momento de Chivas sirva para que tome en cuenta a más elementos rojiblancos, razón que motiva a Erick Gutierrez levantando la mano en busca de una nueva oportunidad en el Tricolor.

Guti espera ser llamado al Tri con base en sus buenas actuaciones con Chivas

En una reciente entrevista con TUDN, Guti confesó que le gustaría tener más regularidad en la Selección Mexicana, ya que a pesar de ser convocado con regularidad no es uno de los titulares indiscutibles, por ello un buen funcionamiento en Guadalajara le podría dar la posibilidad de ganarse la confianza de Lozano o del técnico que llegue al Tri en el futuro.

“Soy un jugador de que te puede dar mucho en la salida, en el control de juego, organizar. Soy un líder y por ahí a veces meto unos goles importantes. Siempre pienso en selección. Creo que todo jugador quiere ir a selección. No he jugado mucho en selección. He ido bastantes veces, pero creo que no he sido tan importante como yo quisiera. Es una espinita que tengo. No vengo a relajarme aquí”, comentó Guti en la charla.