Javier Hernández se encuentra en plena recuperación luego de que haya tras romperse el ligamento anterior, por lo que se perdió todo lo que restaba de temporada en la Major Leagues Soccer. Por otro lado, el exjugador de Chivas volvió a ser noticia debido a que le envió un sentido mensaje a Neymar Jr. tras la lesión que sufrió en las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026.

El mexicano ha estado en boca de todos debido a que se sigue de cerca su recuperación porque se especula su regreso al futbol mexicano para el 2024. El Rebaño Sagrado lo espera con los brazos abiertos, mientras que afirman que Rayados de Monterrey habría comenzado las gestiones para tenerlo en su equipo luego de que Carlos Vela haya rechazado su oferta.

En el medio de todo esto, Javier Hernández piensa en volver a jugar con Los Angeles FC, equipo en el que brillaba y lideraba para llevarlo a los play-off de la Major Leagues Soccer. Sin embargo, cuando disputaba los Cuartos de Final del US Open Cup 2023, Chicharito se lesionó ante Real Salt Lake luego de que se rompiera sus ligamentos.

Debido a esto, en las últimas horas el mexicano fue consultado sobre Neymar Jr. y su grave lesión, por lo que le dejó un sentido mensaje en las redes sociales. “Neymar es de los mejores de todos los tiempos, sentí empatía porque pasé por eso, yo solo me rompí el ligamento cruzado, la de él fue un poco peor. Sé que son momentos en donde se puede sentir de lo peor, como yo también me llegué a sentir. Creo que todo lo que te sucede es superable, si no, no te estaría sucediendo”, expresó.

Chicharito Hernández le dejó un mensaje a Neywmar Jr.

Y añadió: “Yo sé que va a regresar lo más fuerte posible, mejor que nunca, esta situación es dolorosa, pero después de estos momentos llegan muchas recompensas”. Sin dudas sentidas palabras del exjugador del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo podría volver a jugar a Chicharito Hernández?

Luego de la lesión ligamentaria que sufrió en la US Open Cup 2023, Chicharito Hernández tuvo que pasar por el quirófano. Debido a esto, se espera que recién vuelva a ver acción en un campo de juego en el 2024. Solo resta saber si será o no con la playera de Los Angeles FC.

Rayados de Monterrey buscaría Chicharito Hernández

Según lo informado por Diario Récord, Rayados de Monterrey comenzó gestiones para quedarse con la ficha de Carlos Vela, pero el bombardero rechazó la oferta. Debido a esto, los de Nuevo León habrían comenzado a gestionar el regreso de Chicharito, luego de que haya surgido la información de que en Chivas iniciaron las negociaciones para tenerlo nuevamente con la playera Rojiblanca.