El exjugador de Chivas y seleccionado nacional, Carlos Peña, ha dado de qué hablar en los días recientes debido a que se anunció que regresaría al futbol mexicano para formar parte del Deportivo Combate de Hermosillo, Sonora; sin embargo, eso no sucederá y así lo confirmó su representante.

El Gullit es un futbolista que ha tenido una trayectoria brillante en el futbol mexicano al ser campeón con el León en varias ocasiones, además de defender playeras como la del Guadalajara, Cruz Azul y Necaxa, probando suerte en Europa e inclusive jugar en Centroamérica.

Sin embargo, el mundialista en Brasil 2014 no podrá jugar en la Tercera División de México debido a que su equipo, el Al-Dhaid “no le autorizó” participar en algunos compromisos, por lo que deberá regresar a Asia para definir su futuro próximamente.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso, porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro club y eso fue una noticia falsa (…) Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos”, explicó el agente Morris Pagniello.

