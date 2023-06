Chivas Guadalajara encara la última seman de cara a la primera jornada del Apertura 2023 de la Liga MX ante León. Por otro lado, mientras se alista el equipo, el exagente de Hirving Lozano habló de la posibilidad de que llegue al Rebaño Sagrado.

A lo largo de las últimas semanas, el Rebaño Sagrado estuvo en boca de todos debido a que estaría por lanzar un par de bombas en el mercado de pases. Por un lado, Alan Pulido fue la primera gran busqueda por parte de Fernando Hierro, mientras que en las últimas horas surgió el fuerte rumor de la llegada de Erick Gutiérrez.

Por otra parte, mientras se habla de Guti y de Puligol, en Italia dieron a conocer que Chivas pidió un informe por Hirving Lozano. El extremo mexicano no sería contemplado por Napoli para la próxima temporada, por lo que le buscan acomodo para el próximo torneo.

Chivas preguntó Chucky Lozano. (Foto: Corriere dello Sport)

Por otro lado, su exagente del Chucky, Alessandro Monfrecola, explicó porque el mexicano no llegará al Rebaño Sagrado. “Hay amplias posibilidades de que se vaya del Napoli. La opción mexicana no me parece factible, ya que los clubes, Chivas por ejemplo, pero también otros, no pueden garantizar el pago de los aproximadamente 25 millones de la tarjeta”, comentó Marte Sport Live.

Y agregó: “Ni siquiera Arabia Saudita me parece una hipótesis concreta, porque Lozano no quiere salir del radar de la selección mexicana, dado que México será sede de la Copa del Mundo en tres años. Creo que irá a otros mercados, como España o la Premier League si llegan ofertas”.