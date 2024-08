Chivas es uno de los equipos más importantes que hay en México y en el continente, por lo que no cualquier jugador debería de portar la camiseta rojiblanca; sin embargo, hay ocasiones en las que se fichan a los mejores mexicanos tal y como sucedió con el exdelantero Daniel Guzmán.

El Travieso, como era apodado, fue uno de los delanteros más espectaculares que tuvo el balompié nacional durante la década de los noventa, en donde era un llamado recurrente a la Selección Mexicana, calidad que inclusive le abrió las puertas del futbol de Europa, aunque terminó rechazando la propuesta que recibió por recomendación del entonces entrenador del Tricolor, César Luis Menotti.

“Tuve la oportunidad de irme a Gijón, España. Te lo voy a decir como va, aquí ganaba dos millones de dólares y allá me daban 200 mil euros, dije ‘no me voy a ir’.

“César Luis Menotti, que era mi técnico de la Selección de México, me abrió los ojos, me dijo: ‘A ver, Daniel, eres uno de los mejores jugadores en México, eres top. ¿Por qué no te vas al Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia? Equipos con los que cuando llegas, la calidad de los jugadores, vas a llegar y la vas a romper. Vas a sufrir en Gijón’.

“Por eso no me quise ir, rompí el contrato porque ya tenía contrato firmado y me quedé en México. Ya tenía familia y Menotti tenía razón, si soy de los mejores de México, tengo que llegar a un equipo como Atlético de Madrid como Luis García”, recordó en entrevista con Sandra de la Vega para su podcast, La Capitana.

Paso como entrenador

Daniel Guzmán no solamente fue futbolista de Chivas, sino que tuvo la posibilidad de dirigir al conjunto rojiblanco en el 2002 tras la salida de Óscar Ruggeri, aunque abandonó el banquillo rojiblanco a finales de ese año debido a diferencias con el nuevo propietario del Rebaño, Jorge Vergara.