Fernando Beltrán, figura de las Chivas de Guadalajara, no se volvió a escudar detrás de los experimentados y asumió su responsabilidad. El volante tuvo un desempeño regular en la dura derrota 0-3 ante América en el Estadio Akron, que dejó la serie casi sentenciada. Un partido correspondiente a los Octavos de Final de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El Nene dio la cara tras la debacle rojiblanca al reconocer que “no estamos tomando las mejores decisiones dentro del campo“.

El mediocampista estelar del Rebaño Sagrado se mantuvo en la alineación del cuerpo técnico de Fernando Gago en este compromiso. Los tapatíos claudicaron por completo ante las Águilas, en el primer episodio de una trilogía del Clásico Nacional que se definirá en los próximos 10 días. Beltrán apareció en la zona mixta del Gigante de Zapopan para atender a la prensa y dar la cara tras esta complicada derrota.

El Nene Beltrán no se guardó nada ante la prensa tras la caída estrepitosa del Guadalajara en casa y reaccionó de forma contundente. El canterano confesó que “no, pues la sensación es jodida. Hay mucha bronca dentro de mi, ahora. Pero pues, bueno. La verdad, que la planeación del partido no fue tal cual como salió y te digo, hay mucha bronca dentro de lo que es el grupo“.

El volante de las Chivas reconoció que “lo único que tenemos que hacer, es voltear a ver adentro. Si estamos haciendo las cosas bien o mal como grupo, porque al final las armas nos las está dando el cuerpo técnico. Para dentro del campo tomar las decisiones nosotros y creo que no estamos tomando las mejores decisiones dentro del campo y esa es la realidad. Hoy no competimos, hoy no estuvimos a la altura y bueno, no pasó nada“.

Fernando Beltrán asumió su responsabilidad en la caída

El mediocampista titular del Guadalajara, en su paso por la zona mixta del Estadio Akron, platicó sobre el compromiso en esta dura caída. Beltrán acotó que “la responsabilidad siempre es de nosotros. Aquí nosotros somos los que entramos al campo y los que decidimos. Como te digo, hemos estado decidiendo mal“.

Fernando Beltrán trajo a colación, además, la caída ante Cruz Azul del sábado y por idéntico marcador en el Estadio Azteca. Esto, tras señalar que “llevamos dos partidos muy complicados, muy malos dentro de lo que es la toma de decisiones y el tomar la responsabilidad dentro del campo. En este sentido, no hemos tomado las armas que nos ha dado el cuerpo técnico y se ve reflejado, totalmente“.

El Nene ya no se escuda detrás de los veteranos en Chivas

El volante de las Chivas no se escondió a una pregunta capciosa y advirtió que “no. Siempre les voy a dar la cara. Yo siempre soy el primero que da la cara, cuando las cosas van mal. Entonces, si estoy aquí es porque me duele mucho esta derrota, me duele mucho las formas (en que se dio esa caída) y creo que nos viene pasando muchísimo y es lo que me da más bronca. Porque como equipo tenemos más, podemos competir más y la verdad, es que las decisiones no las estamos tomando de la mejor manera. Por eso, hay que voltear para adentro y debemos tener más responsabilidad“.

¿Cuándo se juega el Clásico de Vuelta en Concachampions?

El compromiso de vuelta de esta emotiva llave de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 será el miércoles, 13 de marzo. Chivas visitará ese día al América en el Estadio Azteca de la capital, que seguramente también se presentará con Boletos Agotados. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México.