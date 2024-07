Fernando Gago fue muy crítico con el desempeño de sus Chivas pese a la victoria que consiguieron en casa contra Mazatlán en actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El entrenador argentino valoró la importancia de sumar tres puntos antes de emprender su camino por la Leagues Cup, pero el accionar de sus jugadores, sobre todo en el primer tiempo, le dejó un sabor agridulce.

“Creo que es importante irse ganando a una competencia internacional. Sabemos que va a ser una competencia que queremos competir, que queremos estar en los primeros puestos. Trabajaremos para ello”, manifestó Gago en rueda de prensa.

¿Qué no le gustó a Gago?

“Creo que el primer tiempo no estuvimos bien, no me gustó como lo queríamos atacar. Lo entendimos mejor en el segundo tiempo, encontramos espacios, y a partir de eso empezamos a encontrar soluciones. Hubo un momento en el segundo tiempo que nos faltó controlar más el juego. En líneas generales el segundo tiempo me gustó, añadió.

Lejos de restarle importancia, el ex futbolista del Real Madrid reconoció que le agrada la idea de competir contra los equipos de la MLS: “Está muy bueno que los jugadores tengan roce de un torneo internacional, eso es importante. Queremos tratar de ganarla, competiremos para eso. Es muy difícil decir a dónde vamos a ir. Trataremos de ganar cada partido y a partir de eso veremos para qué estamos”.

¿Por qué usó al Oso González de central?

De paso, Fernando descartó que haya utilizado al Oso González en parte del encuentro como central debido a un bajo rendimiento del Pollo Briseño, pese a no ser su posición nominal.

“El cambio fue por una cuestión lógica de partido. Nosotros teníamos que encontrar y no nos estaban llegando, teníamos que correr un riesgo más. Por eso puse a Guzmán para ser más agresivos”, explicó.

Chivas acumuló su segunda victoria de forma consecutiva en el torneo, para llegar a siete puntos en la tabla general.