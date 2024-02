Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la noche del miércoles a la conferencia de prensa. Esto, minutos después de la victoria 1-3 sobre el Forge FC en el Tim Hortons Field de la localidad de Hamilton, Ontario. Un duelo correspondiente a la Ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El argentino consideró que su equipo no consiguió hacer “un partido completo” y cuestionó que aún “nos faltan un montón de cosas“.

El Rebaño Sagrado, con una alineación repleta de variantes, entre la que resaltó la titularidad del portero Óscar Whalley selló un triunfo importante. Los tapatíos volvieron a un certamen que coronaron en 2018 y lo hicieron con autoridad sobre el actual campeón de la Canadian Premier League. Un doblete de Cade Cowell (26′ y 63′) se combinó con el aporte de Ricardo Marín (45+1′) para sellar una victoria clave en Canadá. Esto, con miras a la Vuelta que se jugará el martes 13 de febrero en el Estadio Akron.

Gago enfureció con la posición de Cade Cowell

El entrenador argentino del Guadalajara fue cuestionado en la conferencia por la posición del goleador Cade Cowell. A lo que replicó de inmediato: “¿hablaste con Cade, si es centro o es extremo? Claro, pero él juega también esa posición de nueve o con dos delanteros, tenía la posibilidad de hacerlo. Si ha jugado de nueve es por una condición hasta que se pueda acomodar“.

Reconoció Gago al extenderse en su análisis que “desde lo futbolístico, de lo que pretendo de una posición de jugar de extremo a una posición de jugar de nueve, que tiene menos responsabilidad en algunos aspectos que buscamos nosotros. Entonces, buscaba que se acomode desde lo físico, desde lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo, pero casi de nueve también“.

El timonel de las Chivas agregó que “lo he tirado más en una posición, para tratar de buscar esa profundidad que puede lograr él. Y sí, obviamente que es importante para él (mejorar y anotar), porque es un chico que ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo. Viene sin hacer una pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces; es importante para él“.

Cade Cowell anotó sus primeros goles con la playera del Guadalajara (Chivas)

Fernando Gago analizó el triunfo en Canadá

El estratega argentino de los tapatíos señaló: “Con respecto al partido, fue muy bueno. Es muy bueno, porque lo jugamos como queríamos. Creo que tuvimos dos errores desde lo posicional de lo que queríamos buscar, que fue el primer gol de ellos. Donde nosotros habíamos mostrado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y no la pudimos corregir, fue un error. Fue un partido muy completo. Entendíamos que teníamos que hacer un partido, donde teníamos que tener posesión, donde teníamos que jugar y a partir de eso, sostener el ritmo de juego como lo fuimos buscando“.

Gago al ser cuestionado sobre este cómodo resultado para vuelta, consideró que “cada partido hay que jugarlo. Ningún partido en el futbol está ganado. Tenemos una ventaja, pero tenemos que tratar de seguir manteniéndola o aumentándola para clasificar“.

Gago: Chivas es “un equipo que está en formación“

El técnico rojiblanco, en cuanto a la oportunidad a jóvenes figuras, reiteró que “lo dije yo desde el primer día, confío en todos los jugadores. Los veo en entrenamientos, no me hace falta verlos en el partido. Lo que digo, lo digo, porque realmente lo siento, porque lo veo en los entrenamientos. Que le ha tocado jugar a unos jugadores ahora y se los dije a los jugadores y lo he repetido en conferencias, inició el equipo y por ahí va a terminar jugando otro equipo. Porque acá la competencia es día a día y cada uno se gana el lugar en el entrenamiento semanal y a partir de eso, confío en todos los jugadores que están en el plantel“.

Fernando Gago advirtió en la conferencia de prensa, desde Tim Hortons Field, que “nosotros somos un equipo que está en formación. Que estamos creciendo cada partido y eso es lo que buscamos. Y hoy, el partido se dio con posibilidad de jugar con línea de tres, con jugar con línea de cuatro (defensores), los chicos lo entendieron muy bien. Los movimientos donde teníamos que tener con balón, sin balón y a pesar del frío, del campo, que son cuestiones que no se pueden manejar. El equipo lo sostuvo, lo mantuvo muy bien. Por ahí, los últimos minutos nos faltó un poco más de lo que pretendo, pero es una cuestión lógica. También con el resultado a favor, que el equipo se posicione a defender un poco más abajo“.

¿Qué busca Fernando Gago con Chivas?

El argentino reconoció en Canadá, que “hay un montón de cosas que se buscan en el equipo. Primero y principal, que llevamos dos meses de trabajo o menos. Cambiar una metodología de entrenamiento, cambiar una forma de como afrontar los partidos y el equipo lo va asimilando, lo va buscando y eso es importante de mi lado de entrenador, de ir creciendo. No sé si hay algo específico en qué buscar, no solamente en tratar de seguir creciendo y de ir cambiando algunos partidos“.

Gago aseguró que “hay patrones de juego que no se van a cambiar, por una cuestión lógica que es la identidad que va a tener el equipo y lo que va teniendo. Pero eso, a medida que enfrentes a un rival distinto. Hoy posicionamos a una línea de tres y jugamos con un lateral jugando de interno. Entonces, buscando opciones, donde podemos ir mejorando y avanzando desde lo colectivo y lo individual“.

Se refirió a la afición, el próximo rival y el de turno

El entrenador del Guadalajara se refirió a la afición rojiblanca que se hizo presente este miércoles en el Tim Hortons Field de la localidad de Hamilton. Advirtió que “lo he visto antes de venir. El fanático de Chivas está en todos lados y eso es muy lindo y llena. No me ha tocado vivirlo todavía, es la primera vez que nos toca salir y fue muy importante que la gente lo disfrute, que disfrute una victoria del equipo y eso creo que alegra el alma a cada hincha“.

En cuanto al futuro inmediato, evitó hablar y señaló a su próximo rival: FC Juárez. Explicó que “pensar lo que viene es difícil y a ver, desde el deseo te puedo hablar, pero no de lo que puede pasar. Entonces, hay que ir con calma. Ahora tenemos que pensar en el partido del sábado (contra los Bravos), que tenemos un partido muy importante, que tenemos que seguir sumando en el campeonato y esa es la idea que tenemos. De trabajar cada partido como si fuese una final, porque necesitamos todos los puntos tanto en torneos internacionales o en torneo local necesitamos seguir estando a la altura y tratar de lograr victorias“.

Gago, sobre el Hamilton Forge, reconoció que “por lo que he analizado de los últimos 10-12 partidos, es un equipo que está trabajado. Que intenta tener una fisionomía de juego, donde busca conceptos para poder circular, para poder jugar. Pero no me gusta hablar mucho del rival, porque no lo tengo en el día a día. Pero creo que es un equipo que intenta por lo menos proponer o intenta tener una identidad de juego“.

¿Qué siente de contar con tantos jóvenes en Chivas?

Al ser consultado sobre los jóvenes de su plantilla, confesó sentir: “Una satisfacción. Porque lo que vamos viendo durante los entrenamientos, tienen una continuidad en el trabajo, se van ganando lugares. Hay jugadores que se van ganando lugares desde los partidos que han jugado hasta en el Sub23, porque lo miramos, lo analizamos y necesito que los chicos jueguen. Esa es la realidad, que tengan ritmo de juego y a medida que vayan jugando, van a tener su oportunidad en el primer equipo“.

Añadió el timonel del Guadalajara que “van a poder estar o no van a poder estar, van a jugar más minutos, menos minutos dependiendo del entrenador, esto es así. Dependiendo del partido, dependiendo del entrenador si los pone o no los pone. Entonces, lo importante es que estén todos a nivel y que estén todos a disposición para que cuando les toque estar, estén al 100% como hoy“.

Gago evitó referirse a la gestión de Paunovic

El argentino fue comparado en su comienzo con el que tuvo su predecesor Veljko Paunovic. A lo que detuvo todo y advirtió que “de lo anterior no me corresponde hablar. Sinceramente, no me corresponde hablar, no me parece lógico hablar de un entrenador que ya no está“.

Gago prosiguió y explicó que “si lo que nosotros estamos buscando es tratar de buscar opciones para poder defender y atacar, esto es un juego de lo colectivo, que pasa en lo defensivo y lo ofensivo. Y por tanto, también le voy a exigir a los defensores que también hagan goles, desde una ejecución de un balón detenido, desde una situación de ataque. Entonces, hay montón de cosas donde no podemos pensar solamente desde la fase ofensiva o defensiva“.

Argumentó que “hay jugadores que tiene mucha jerarquía para poder definir. Nos ha costado los primeros partidos, tuvimos varias situaciones, no habíamos podido convertir y a medida que van pasando los partidos, que vamos agarrando ritmo, vamos teniendo aún más esas situaciones para poder concretar“.

Habló a fondo de la línea de tres defensores

El entrenador de Chivas volvió a explicar su estrategia con tres centrales en Canadá. Afirmó que “la línea de tres pasaba por una situación que ellos podían llegar a jugar con dos delanteros, después terminaron jugando con tres. Pero lo pudimos complementar rápido por el posicionamiento tanto de José (Castillo) y de Chapo (Sánchez) que tenían esa facilidad de poder jugar interno y de poder jugar en banda“.

Gago añadió que “me daba la facilidad de tener el control desde un posicionamiento de ellos, con dos delanteros o con una línea de tres delanteros. Entonces, estaba cubierto. He jugado algunos partidos con línea de tres, no desde lo posicional, pero sí desde los movimientos de tratar de generar la línea de tres“.

El argentino sobre “¿si es el mejor partido? Si lo basamos en el resultado y en los goles, sí. Porque hicimos tres goles, pero no me quedo yo solamente por el resultado, por la contundencia de haber marcado. Sino por el funcionamiento del equipo, que cada día va creciendo, tanto el partido anterior (San Luis), el anterior (Toluca). Vamos sumando y eso es lo importante para un equipo de futbol“.

Fernando Gago se cuestionó “un partido completo“

El técnico del Guadalajara finalmente se cuestionó por completo. Esto, tras una pregunta en específica y a la que respondió: “De pensar en ¿qué nos falta?, nos faltan un montón de cosas. Porque no nos podemos quedar con partidos. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando día a día, partido a partido y tratar de encontrar el funcionamiento sí que se ve, sí que los chicos lo están entendiendo. Se sienten a gusto de la forma que lo están jugando. Pero tenemos que seguir sosteniéndolo por más tiempo“.

Agregó que “en el tiempo del partido, creo que hoy tuvimos casi 70-75 minutos donde lo jugamos o intentamos jugar como quisimos, pero nos faltaron 15 para hacer un partido completo. Entonces, desde lo que pretendemos, seguir creciendo, tener más continuidad en el juego, más situaciones y sufrir menos todo lo que sea ataque del rival, que hoy tuvimos dos o tres situaciones y eso tenemos que trabajarlo para lograr el cero. Es difícil, pero trabajaremos para eso y para tener más control durante los 90 minutos o 100 minutos que hoy duran los partidos“.