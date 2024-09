Chivas se prepara para volver a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional. En medio de esto, Erick Gutiérrez, fichaje bomba en la gestión de Fernando Hierro, confesó que estuvo cerca de llegar a Cruz Azul.

A lo largo de los últimos mercados de pases el Rebaño Sagrado no tuvo refuerzos que llegarán y marcaran la diferencia. Hasta el momento solamente el que terminó de rendir de esa forma fue Cade Cowell quien desde que llegó hasta la actualidad comenzó a subir su nivel y solamente le resta ajustar detalles en la definición.

Por otra parte, uno de los jugadores que comienza a dar grandes sensaciones es Erick Gutiérrez. El mediocampista fue el fichaje bomba que nadie esperaba que se le de a Fernando Hierro en el Apertura 2023, mientras se esperaba que arribe un centro atacante importante.

A su vez, en diálogos en Chivas TV, el elemento rojiblanco dio a conocer que pudo haber sido jugador de la Máquina Cementera de la Noria. “Me iba a regresar antes de eso. Cuando empecé a jugar con Roger Schmidt tenía una oferta de Cruz Azul y ya estaba. El que está en Monterrey ahora, estaba en Morelia. Se portó, mis respetos para él, por cómo se portó conmigo. Agradecido por interesarse en mí pese a que no estaba teniendo minutos”, explicó.

Erick Gutiérrez contó que pudo ser jugador de Cruz Azul. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Hicieron la oferta formal y Roger me citó: ‘yo rechacé la oferta. Vas a jugar todo conmigo, no te voy a dejar regresar a México’. Y me quedé”. Sin duda el Guadalajara tuvo suerte de que haya decidido quedarse un tiempo más en Europa.

Encuesta ¿Crees que Chivas necesitaba fichar a un jugador como Erick Gutiérrez? ¿Crees que Chivas necesitaba fichar a un jugador como Erick Gutiérrez? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas vuelve a enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional. El juego se llevará adelante a las 18:50 del Centro de México en el Estadio Azul.