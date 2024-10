Las Chivas de Guadalajara fueron noticia mundial cuando Roberto Piojo Alvarado lanzó un petardo —supuestamente por error— en la sala de prensa de Verde Valle y afectó a algunos periodistas presentes previo a una conferencia de prensa. Eso provocó un malestar generalizado ante la reprobable acción, misma que le derivó en una llamada de atención del propio entrenador de la Selección Mexicana Javier Aguirre.

El Guadalajara no ha dejado de ser la comidilla, tanto por este error de Alvarado, como por la novela de Fernando Gago y su fuga a Boca Juniors. El mediocampista se encargó de atraer problemas al redil tras agitar el avispero con su desafortunada acción. Recién en conferencia de prensa previa al juego amistoso del Tri ante el Valencia CF de España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, El Vasco reveló lo que le dijo al jugador rojiblanco tras lo ocurrido.

¿Qué le dijo Javier Aguirre a Piojo Alvarado sobre el cohetón?

“Le llamé al otro día y le dije mi pensar como entrenador nacional a un jugador que estaba nominado para la Selección. No estuve de acuerdo con su conducta, él lo sabe y tiene que mantener, él y todos, una conducta ejemplar dentro y fuera del terreno de juego“, dijo sobre la broma de Roberto Alvarado la semana pasada, en una clara muestra de molestia y disgusto por la conducta de uno de sus futbolistas.

El entrenador que cursa su tercer mandato como estratega nacional, había dicho en ocasiones anteriores que para él es importantísimo el actuar de los futbolistas no solo dentro del terreno de juego sino también en su vida cotidiana. Y aunque le propinó una fuerte llamada de atención, optó por no bajarlo de la convocatoria para no hacer más escándalo.

Pide Vasco Aguirre actitud ejemplar a Piojo y todos sus jugadores

“Hablé con Roberto al otro día, al margen de lo que su propio club le haya dicho, hablé con con él porque nosotros creemos, me incluyo, la FMF tiene el plan 365, en el que tenemos que ser seleccionados nacionales 24-7. Nuestra conducta dentro y fuera del terreno de juego tiene que ser ejemplar. Soy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando un jugador que está en Selección, por ejemplo, cuando haces un cambio, si hace un gesto, o no le da la mano al entrenador, o le levanta las manos al compañero, y se lo señalo”, sentenció Aguirre.