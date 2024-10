Fernando Gago no le tuvo confianza debido a supuestas indisciplinas, pero ahora que se fue de Chivas de Guadalajara, vio la luz.

Yael Padilla apenas tiene 18 años, pero perdió una buena cantidad de valiosos minutos desde su debut con Chivas de Guadalajara tras la llegada de Fernando Gago al redil. Fue el 3 de julio de 2023 cuando el juvenil hizo su presentación con el Rebaño Sagrado con gol ante León. En ese entonces, fue Veljko Paunovic quien le dio su primera oportunidad en Primera División, sin embargo, el serbio dejó al club en diciembre para dejar su lugar al argentino.

El juvenil marcó dos goles en sus primer par de cotejos como profesional y pintaba para convertirse en un crack de precoz estrellato. No obstante, a partir de ahí, Padilla comenzó a perder protagonismo, debido a que el entrenador que recién se fue por la puerta trasera del equipo rojiblanco para marcharse a Boca Juniors, se jacta de ser sumamente estricto.

Ni con la lesión de Cowell, Gago dio minutos a Yael

Fue entonces que con todo y una lesión de Cade Cowell en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Pintita no le dio muchas más oportunidades a Yael de las esperadas, lo que dejó en claro que no era para nada del agrado del timonel de 38 años de edad. En su momento, el reportero de AS, César Huerta, reveló que el jugador de 18 años tuvo algunos problemas en Verde Valle, por lo que incluso estuvo a punto de salir a préstamo el pasado verano.

Dichos problemas, supuestamente eran de actitud, pues Padilla lucía sobrado y soberbio, desde la óptica del exfutbolista de Real Madrid y AS Roma, por lo que decidió tomar esa medida de congelarlo, con tal de que le bajara a sus humos y pusiera los pies nuevamente sobre la tierra.

¿Cuánto ha jugado Yael Padilla con Chivas este torneo?

Al cabo de 11 jornadas disputadas, el nacido el 19 de diciembre de 2005, apenas suma el 7% de los minutos posibles en el certamen repartidos en tres partidos. No ha sido titular ni una sola ocasión pero sí suma un gol en ese breve tiempo en campo, lo que demuestra que pese a las escasas chances que le dio Gago, supo aprovechar al máximo más allá del evidente bloqueo y rechazo del que fue víctima.

En categorías inferiores de la Selección Mexicana, Yael no ha desentonado, sigue como un referente en el ataque y su buen olfato goleador le ha dado prestigio internacional. Es por eso que ahora que Pintita ha decidido marcharse sin decir adiós, Padilla tiene una oportunidad de oro para devolverle brillo a su carrera.