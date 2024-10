Fernando Gago ha roto el silencio en medio de uno de los momentos más tensos en el pasado reciente de Chivas de Guadalajara. Luego de asegurar que no tenía ningún acercamiento con Boca Juniors horas antes del Clásico Tapatío contra Atlas, partido en el que fue severamente abucheado por la afición presente, apenas cinco días después el Rebaño Sagrado informó que el argentino había dejado su cargo.

El argentino ahora será el director técnico de los Xeneizes en la Superliga de Argentina, adonde llega después de dejar el redil en pleno torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Pintita debutó con el equipo bonaerense como futbolista profesional y ahora está de vuelta como su entrenador. De Guadalajara se fue por la puerta trasera y sin dar declaraciones, pero por fin ha dado sus primeras palabras como xeneize.

Esto fue lo que dijo Fernando Gago ya como DT de Boca Juniors

El director técnico habló en exclusiva con el periodista argentino Julio Pavoni, a quien le dejó en claro la razón por la que abandonó la entidad rojiblanca a pesar de la polémica que se ha desencadenado tras tomar esa decisión, misma que ha originado una serie de versiones sobre cómo se dieron las cosas, así como los posibles sustitutos de Gago en el chiverío.

“Desde que me retiré soñaba con este momento dirigir a Boca Juniors. Es un sueño”, fueron las primeras palabras del entrenador argentino de 38 años de edad a su salida del Rebaño Sagrado, según publicó Pavoni en sus redes sociales, aunque no ha revelado más información sobre lo que pudo charlar con el exjugador de Real Madrid y AS Roma.

El enemigo favorito de todo Guadalajara

La directiva de Chivas reveló esta desvinculación con Gago después de varios días de todo tipo de rumores que lo colocaban como inminente técnico de Boca Juniors. Tras sus mentiras emitidas a Telemundo minutos antes del juego ante Atlas, se ha convertido en el enemigo público del entorno rojiblanco.