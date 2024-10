En los últimos días, son varios los entrenadores que han sido relacionados con la inminente salida de Fernando Gago. Una vez que se confirmó la marcha del DT argentino, ha trascendido más información sobre esta lista de estrategas que estarían en mente de la dirección deportiva del Rebaño Sagrado.

Una de las más interesantes apuntaba a otro argentino, aunque con mucho más recorrido en el futbol mexicano. Se trata del Turco Mohamed, aunque él mismo no estaría interesado en convertirse en el sustituto de su compatriota.

¿Qué piensa el Turco Mohamed?

El periodista de ESPN, Adalberto Franco, aseguró que ya sondeó esa información y desde el interior del club le comentaron que no está entre sus planes aceptar una posible propuesta de Guadalajara, dejando claro el motivo por el que rechazaría la oportunidad de dirigir a uno de los equipos más grandes de la Liga MX.

“No va a venir. Ya pregunté por él, y no le interesa Chivas”, comentó el comunicador en primera instancia. “A él no le interesa Chivas. En su opinión, quiere algo más grande. No es el proyecto que él está buscando”.

¿El Rebaño Sagrado dejó de ser atractivo?

La respuesta sorprendió a los propios panelistas de la televisora, entre los que se encontraba el Tuca Ferretti, con pasado en Guadalajara donde incluso logró ganar un título en 1997. “Chivas siempre es atractivo es, la verdad. Es un equipo grande”, manifestó el varias veces ganador del campeonato en la Liga MX.

Y esta información la respaldó minutos después el periodista Jesús Hernández, quien en su canal de Youtube dijo que “Mohamed le gustan los planteles con inversión, donde tenga refuerzos caros. Por eso está descartado”. Ese es otro problema para Guadalajara, que el plantel no es uno de los tres mejores del país y la falta de refuerzos seguirá al menos en el corto plazo.