Cuando Fernando Quirarte dirigió a Chivas de Guadalajara, vivía cada partido con una pasión tal que parecía que en cualquier momento se pondría esa icónica camiseta Lecoq Sportif de finales de los 80 y su inseparable banda de capitán para meterse al campo de juego. El Sheriff es una leyenda rojiblanca y a pesar de que entiende la frustración por parte de la afición debido a la manera en que Fernando Gago abandonó la institución, sabe que al final del día se trató de una decisión tomada por un técnico que no está identificado con el club.

El ahora exentrenador argentino del Rebaño Sagrado se ha marchado por la puerta trasera de Verde Valle luego de que Boca Juniors lo convenció de convertirse en su técnico y, de esta manera, cumplirá el sueño de dirigir al club de sus amores, algo entendible dede la óptica de El Sheriff, quien sin embargo, no comparte la forma en que manejó la situación El Pintita al decir que no tenía ningún acercamiento con los Xeneizes para luego dejar botado al equipo.

Para Quirarte, decisión de Gago es entendible pero no las formas

“Son supuestos, no podemos hablar de un supuesto, lo que podemos hablar es que no nos podemos apasionar, son dos aristas: el sistema legal y el de profesionalismo y cortesía. No está faltando a algo, hay un contrato, hay cláusulas, es como si te vendo un carro a 2 pesos y ya no puedo subirle a 5 pesos porque te demando, son temas de cláusulas y no sabemos cómo estaban pero no había nada malo porque está dejando la institución, no es la mejor manera pero no está haciendo algo que no haya hecho otro entrenador o jugador. Hay quienes se esperan unos meses para irse gratis, es depende”, comentó Quirarte en exclusiva para Rebaño Pasión.

“Aquí no es que si yo lo hubiera hecho o no, yo podría decir que no, pero hay que entender que un tren pasa una vez en la vida, hay oportunidades que pasan una vez en la vida y si es una oportunidad que estabas buscando, bueno, si el reglamento te avala para que no lo puedes hacer, lo haces. Lo estamos viendo con gente de los medios, te vas de una cadena a otra, de un banco de cajero te llaman a otro de director general, lo tomas. Es verlo no tan apasionadamente, no avalo la forma en que se va, por supuesto que no, fueron mentiras y no puedes engañar a toda una institución”, agregó.

El Sheriff todo depende del contexto

El exjugador del Guadalajara de 68 años de edad que permaneció en el club entre 1973 y 1987, insistió en que todo depende del cristal con que se mire en un asunto como éste en que las reglas están claras y todo lo demás tiene que ver con asuntos del corazón, tal como lo entendió el DT de 38 años que ahora mismo está por emprender su viaje de vuelta a Buenos Aires.

“No fue la mejor manera de salir, yo creo que pudo haber hablado con la verdad y deja un mal sabor de boca a todos los que le vamos a Chivas. Es depende cómo lo vean, es como veas el vaso, medio lleno o medio vacío. Estamos hablando de un contrato y cuando hay un contrato no hay nada chueco. Hubo un engaño, hubo mentira y la forma no fue la adecuada, un entrenador no debería salir así de una institución”, aseguró.

¿Quién es el gallo de Quirarte como nuevo entrenador de las Chivas?

Finalmente, más allá de los incontables nombres que han surgido a raíz de la salida de Pintita del redil para sustituirlo, Quirarte apela a que la directiva rojiblanca se decante por un técnico identificado con el club, para que no se repitan casos como el de Fernando Gago y verdaderamente tenga un compromiso genuino por la institución tapatía.

“Siempre pasa lo mismo, hay mucha gente que dice nombres por decir. Puedo decir que debe ser un entrenador de capacidad y calidad. Por supuesto me gustaría que fuera mexicano, una persona que le guste mucho Chivas, sería ideal, pero vamos a ver qué decisión toma la directiva”, sentenció.