Chivas es un club de gran importancia en todo el futbol mexicano e inclusive en el mundo, por lo que no todos los futbolistas logran demostrar su mejor versión debido a la presión que se vive en una institución así; sin embargo, hay ocasiones en que no se genera química entre los miembros del equipo, tal y como le sucedió a Daniel Ríos con Veljko Paunovic.

El delantero llegó como refuerzo para el Guadalajara de cara al Clausura 2023 en una negociación que rondó los cuatro millones de dólares procedente del Charlotte FC, en donde comenzó a recibir oportunidades por parte del entrenador, aunque sin poder aprovecharlas, por lo que el serbio terminó ese torneo jugando con Víctor Guzmán como falso nueve.

Es por eso que Daniel Ríos reveló en charla con Fox Deportes que su relación con Paunovic nunca fue buena pese a que intentó ganarse la confianza, por lo que terminó afectándolo durante su segundo paso por la institución tapatía.

“La relación con el entrenador nunca fue muy buena, no hubo buena conexión. Complicado. Me siento bien, porque puse todo de mi parte, soy una persona que trata de ser profesional, entrenar extra y mis compañeros no me dejarán mentir.

“Puse todo de mi para que las cosas se dieran mejor, pero faltó esa conexión con el entrenador y cuando no hay confianza de un entrenador sobre todo con un delantero, es complicado, el rendimiento no va a ser el que uno espera”, explicó el ahora delantero del Atlanta United.

¿Daniel Ríos todavía pertenece a Chivas?

Pese a que el delantero mexicano continúa su carrera en la MLS con la escuadra de Atlanta, la realidad es que la carta sigue siendo del Rebaño, por lo que en diciembre la directiva estadounidense deberá decidir si hace válida la opción de compra o no por el mexicano. De lo contrario, deberá reportar a pretemporada con el chiverío.

¿Cuántos goles hizo Daniel Ríos en Chivas?

Ante las pocas oportunidades que recibió el mexicano en el Guadalajara con Veljko Paunovic, el atacante solamente pudo marcar en una ocasión y se suscitó en el choque contra Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el Clausura 2023.