La etapa posterior a la salida de Matías Almeyda ha sido una de las más polémicas de los años recientes de Chivas, no solamente por los malos resultados, sino por los malos tratos que realizó la directiva y el nuevo cuerpo técnico contra muchos jugadores.

Tras la salida del Pelado, el Guadalajara quedó a la deriva con el liderazgo de José Luis Higuera y José Saturnino Cardozo, quienes habrían tomado decisiones polémicas que han sido ventiladas por los propios futbolistas en diferentes ocasiones, en donde en esta ocasión lo hizo Ángel Sepúlveda.

El actual delantero de Cruz Azul y que es uno de los mejores romperredes del Apertura 2024 recordó su paso por el chiverío, en donde admitió que no la pasó bien debido a que lo contrató Francisco Gabriel de Anda, pero salió de inmediato por la salida de Almeyda, por lo que ya no fue tomado en cuenta por Cardozo, por lo que por el bien de su carrera prefirió salir del Rebaño.

“Te voy a ser muy sincero, ese era un sueño que yo tenía de niño el ir a Guadalajara. El ir a Chivas era cumplir un sueño. No la pasé nada bien, porque en el momento en el que llego, se van las personas que me habían llevado que era Paco Gabriel de Anda. Justo había anunciado que si Matías Almeyda se iba, él se iba también. Es cuando llega Cardozo y prefiero no hablar.

“Me habla la directiva y me dice, vente para acá. Pepe da la lista del Mundial de Clubes y no estoy. Me hablan y me dicen que no entro en planes, la directiva de Guadalajara, y ya me tenían equipo en 20 minutos.

“Estaba Mariano Varela, me conocía de Querétaro. No tenía ningún problema conmigo, pero no entraba en planes, si me quería quedar me quedaba, tenía tres años con opción a cuatro de contrato. No había chance de competir y la primera oportunidad que tuve, la agarré y llego a Necaxa”, reveló en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

El único gol de Ángel Sepúlveda con Chivas

Debido a las pocas oportunidades de jugar en el torneo de Liga MX, el Cuate vio actividad constante en la Copa MX, en donde solamente pudo anotar un gol con el Rebaño y lo consiguió frente a Monarcas con un remate con el pecho; sin embargo, no lo celebró en señal de respeto a la escuadra michoacana, en la que había militado durante varios torneos.

¿Cómo le ha ido a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

El delantero ha sido constante y ha aprovechado las oportunidades que le ha brindado el cuerpo técnico celeste, en donde en año y medio ha marcado 15 goles, de los cuales seis han sido en este Apertura 2024.