Víctor Manuel Vucetich le advirtió a Amaury Vergara la razón por la que Chivas no es campeón

Chivas es uno de los equipos más grandes e importantes de México y del continente, por lo que su obligación es ser eterno contendiente a los títulos que dispute: sin embargo, Víctor Manuel Vucetich reveló el principal problema que dificulta a los rojiblancos el ser contendientes en el futbol mexicano.

El Rey Midas ya dirigió al Guadalajara durante el 2020 y 2021, en donde curiosamente fue despedido por el funcionamiento del equipo, pese a que estaba obteniendo buenos resultados, cediéndole su lugar a Marcelo Michel Leaño, quien ya habría regresado al Rebaño.

Sin embargo, Vucetich aseguró que desde que llegó al chiverío le dejó en claro a Amaury Vergara que la plantilla rojiblanca no era para contender al título, principalmente porque le faltaban delanteros contundentes, problemática que sigue aquejando a los tapatíos.

“Acá con Chivas, lo platiqué directamente con Amaury y la verdad se me hace un tipazo, extraordinario, muy analítico, un poquito inexperto cuando me tocó a mi porque apenas comenzaba’.

“Él me pregunta: ¿en qué posición crees que estamos nosotros? Voy a contestarte frontalmente como son las cosas, estaba ahí Ricardo Peláez, es un equipo para un séptimo lugar. Pregúntame en qué lugar quedó el equipo, en séptimo.

“El problema de aquí es que no hay ataque. El equipo trabaja bien, pero no tiene definición y mientras no tenga definición va a ser muy complicado que pueda aspirar a un buen resultado”, aseguró el timonel tamaulipeco en palabras para David Medrano.

¿Cómo le fue a Víctor Manuel Vucetich en Chivas?

El Guadalajara apostó por un entrenador de calidad comprobada, por lo que le cedió las riendas del equipo al Rey Midas en el Guard1anes 2020, en donde logró llevar al Rebaño hasta las Semifinales, tras eliminar al América con los Chicotazos de Cristian Calderón.