Chicharito Hernández tuvo un debut para el olvido en el torneo Apertura 2024 de Liga MX al cansarse de fallar las ocasiones que dispuso en el juego entre Chivas y Toluca correspondiente a la Jornada 1 de esta competencia. Las críticas no se hicieron esperar, sin embargo, una en particular ha sido sumamente sonada al provenir de uno de sus máximos detractores.

Se trató de Álvaro Morales, quien cuestionó en uno de sus programas de ESPN al centrodelantero de 36 años, quien comenzó el certamen como titular por delante de Ricardo Marín e incluso portó el gafete de capitán. Y es que además de fallar de cara a portería, CH14 estuvo desaparecido del campo, a tal punto de que apenas dio un pase durante el tiempo que permaneció en el partido.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Chicharito Hernández?

“Está excesivamente fuerte. Corre como un corredor (de la NFL) y no como futbolista. ¿Qué esperaban de Javier Hernández, que las metiera? No las metió. Chicharito no se puede quejar de que no hubo oportunidades, las hubo”, tundió Álvaro Morales en el programa de Futbol Picante contra el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol.

El propio Adal Franco, quien suele ser un defensor del ariete, coincidió con la opinión de Morales sobre el físico de Hernández Balcázar, misma que según ellos, ha mermado la capacidad del atacante en el campo de juego, al no ser la más apropiada para un futbolista profesional.

Otros sí salieron en defensa de Chicharito

Contrario a ellos, quien lo respaldó en otra cadena televisiva fue un exjugador del América, Daniel Ruso Brailovsky, a quien conoció cuando jugaba en la filial de Chivas, ya que no encontraba las oportunidades deseadas. El argentino le aconsejó seguir adelante, al ser testigo de su poderosa mentalidad a prueba de balas, misma que ahora deberá sacar a relucir.

“Yo lo conocí previo, cuando jugaba en Tapatío y me tocó estar con él par de veces. En alguna charla que tuvimos cuando Chicharito todavía no era conocido; suplente en Tapatío, la última vez que nos vimos fue en un partido en Los Ángeles, justo un año antes de que lo firmara el Manchester United, imagínate, y me decía ‘no me ponen, ¿qué hago?’. Y yo lo único que le dije fue ‘seguí, porque con la cabeza tuya vas a ganar si seguís creyendo en lo que haces’”, puntualizó el Ruso en FOX Deportes.