Las Chivas de Fernando Hierro están a cuatro juegos de poder conseguir la anhelada estrella número 13 en la historia de la institución, encomienda en la que han fracasado otros directores deportivos que han tenido en los últimos años.

Desde Ricardo Peláez hasta Francisco Gabriel de Anda, quien aparentemente no tomó de buena forma el pase del Guadalajara a las semifinales del Clausura 2024.

De Anda, que tuvo un breve paso como director deportivo del Rebaño Sagrado, tiempo en el que ganaron la Concachampions en 2017, parece no tener dudas que, en un hipotético enfrentamiento de semifinales contra el América, sería el actual campeón del futbol mexicano quien partiría como el favorito.

¿Por qué sería América el favorito en un Clásico Nacional?

De poco importaría que las Chivas lleguen con una seguidilla de ocho partidos sin conocer la derrota, siete de ellos saldados con su portería en cero.

“Para mí no llega mejor Chivas. Llega mejor América. América ya pasó el trago amargo, juega mejor, tiene más plantel que Chivas y está motivado. Es un impulso anímico muy importante. Yo veo favorito al América. Lo mal que jugó ya lo pasó, peor no puede jugar”, dijo el ex directivo en un programa de ESPN.

El exseleccionado mexicano sabe que “Chivas aspira a competirle a quien sea en la Liguilla, a partir de su dinámica y su defensa sólida. No tiene gol. Ni Chicharo, ni Marín, ni Cowell”.

A Chivas no le alcanzaría con lo mostrado

La actuación que realizaron los pupilos de Fernando Gago contra el Toluca, no sería suficiente para aspirar a eliminar al súper líder del Clausura 2024.

“Si fuera América, tendría que mostrar mucho más de lo que mostró ante el Toluca para poder avanzar”, manifestó De Anda.

Chivas y América ya se enfrentaron en tres oportunidades durante el actual semestre, con saldo de una victoria, un empate y una derrota, aunque Guadalajara se marchó eliminado en octavos de la Concachampions.