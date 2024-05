Luego del trágico desenlace de Chivas en el torneo Clausura 2024 donde fue eliminado en semifinales por su odiado rival el América, el equipo rojiblanco ha puesto manos a la obra en busca de armar un plantel lo suficientemente competitivo para afrontar el próximo Apertura 2024. Múltiples nombres han sonado para reforzar al Guadalajara, entre ellos, el de Carlos Vela, uno de los hijos pródigos del Rebaño Sagrado que cada mercado de pases aparece en la lista de deseos.

Sin embargo, El Bombardero parece tener planes muy alejados a los sueños del chiverío, pues no solo lleva meses sin pisar una cancha tras terminar su contrato con el Los Ángeles FC de la MLS, pues tampoco parece estar muy preocupado por encontrar un equipo que se adapte a sus necesidades en este momento de su vida. Así lo reveló su hermano Alejandro Vela, quien aclaró cuál es el estatus actual del exseleccionado nacional.

Alejandro Vela habló sobre el futuro de Carlos Vela, su hermano menor

El directivo del Cancún FC, celebró el sábado el título de Campeón de Campeones de la Liga Expansión en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes cuando su equipo derrotó en penales a Atlante. Tras el triunfo, Vela Garrido habló con los medios de comunicación, quienes inevitablemente le cuestionaron sobre el futuro de su hermano.

“Pues está retirado porque no tiene equipo y lo peor de todo es que me dice que la está pasando muy bien. A lo mejor no vuelve a jugar, no lo sabemos, es una persona muy hermética, a lo mejor nos da la sorpresa en verano o anuncia su retiro. Ha hecho una carrera extraordinaria y lo que decida lo hará pensando en él y en su familia”, comentó.

¿Jugará en su natal Cancún?

Ya anteriormente, Alejandro había compartido que su hermano menor había prometido que jugaría en el Cancún FC, siempre y cuando fuese en la Liga MX, el problema es que los directivos del futbol mexicano siguen sin regresar el ascenso y descenso, lo que ha sepultado ésta y otras aspiraciones de jugadores y equipos, deseosos por volver al máximo circuito.

“Ya estaba la promesa (de Vela para jugar en Cancún), el problema es que tenemos que ir a Primera División, mientras eso no suceda va a ser difícil pagarle para que juegue en Liga de Expansión”, dijo Alejandro y remachó. “Es un título más que para nuestra corta historia es increíble porque es la única forma de llamar la atención de Primera División”.