Chivas es uno de los equipos que mayor desarrollo ha demostrado a lo largo del Clausura 2024 de la Liga MX. Su exponencial mejoría a lo largo del torneo es una muestra de la capacidad del técnico argentino Fernando Gago, quien ha elevado al Rebaño Sagrado a la conversación de si es un serio aspirante al título.

En el arranque del certamen, el Guadalajara solo cosechó dos puntos de nueve posibles en los primeros tres partidos, no obstante, ‘Pintita’ y sus pupilos revirtieron los malos resultados del inicio hasta acumular cinco victorias consecutivas repartidas entre tres en el campeonato nacional y dos en Concachampions.

La advertencia de Cesilio de los Santos sobre Chivas

“El otro día lo comentaba, empieza a comer (Chivas) en la mesa de los grandes, porque después en marzo le viene también un calendario complicadito, muy complicado para el equipo de Gago, que viene solventando y lo viene haciendo bien en estos partidos. Le ha dado confianza, ha encontrado un equipo familiar, normalmente juegan los mismos jugadores”, dijo el exjugador del Club América, Cesilio de los Santos en Punto Final de FOX Deportes.

Desde el análisis del uruguayo, el Rebaño Sagrado ha visto una mejora desde lo individual en sus futbolistas, como en lo colectivo, gracias que el exentrenador de Racing Club de Argentina ha sabido implementar un sistema en el que explota las cualidades de su plantilla. Y no conforme, tendrá a Chicharito Hernández próximamente para todavía tener más armas para dar otro estirón.

Cesilio ve mejoría de cada jugador con Gago

“Lo de Gutiérrez ha levantado y ha levantado mucho. Lo de Beltrán sigue normal; defensivamente me parece a mí que se acomoda mejor y esperando la llegada de Chicharito para ver si en realidad este equipo puede pelear el campeonato con un goleador, porque Marín, más allá de eso, Marín es un tipo que es un 9, pero no es un 9 de área, que llega al área, que sí hace goles, que es participativo, que es muy asociativo para el juego que me parece que quiere Gago”, señaló Cesilio.

Las Chivas de Guadalajara se enfrentan esta noche, a las 21:00 horas de la Ciudad de México, ante el Mazatlán, en busca de continuar con esa buena racha. Posteriormente, el calendario se comenzará a apretar para los tapatíos.

Y es que los dirigidos por Gago recibirán a las Águilas de André Jardine en el Estadio Akron el próximo 6 de marzo a las 21:00 horas locales; asimismo, la revancha será días más tarde, el 13 de marzo, en el Estadio Azteca a las 20:30. Serán tres Clásicos en solo 10 días para los rojiblancos, a la espera de confirmar su buen momento en partidos de alto calibre.