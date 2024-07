Un torneo más para las Chivas de Guadalajara y una nueva oportunidad para que los aficionados muestren su molestia por la presencia en las convocatorias de Isaac Brizuela. El Cone, si bien, es uno de los más emblemáticos jugadores de los últimos años en el Rebaño Sagrado, es visto como un futbolista que ya no debería tener cabida en el club, ya que desde su perspectiva, no aporta mucho al equipo.

Bajo las órdenes del argentino Fernando Gago, Brizuela volvió a ser un frecuente en las convocatorias, a lo que los fanáticos consideran un error, pues, desde su perspectiva, la presencia de Isaac por sí sola, frena el desarrollo de jóvenes que han hecho las cosas bien pero que no ven su oportunidad en el equipo, al menos no con la regularidad deseada.

Críticas porque está Cone Brizuela convocado y Yael Padilla no

Luego de que Gago diera a conocer la lista de jugadores convocados para el primer compromiso en el Apertura 2024, las redes sociales estallaron para reclamar a Pintita por nuevamente dar lugar al californiano en vez de, por ejemplo, al Novato del Año de la Liga MX, Yael Padilla.

“Charal y Brizuela siguen robando. Me da coraje que estén ellos y no Ariel, Padilla, o Camberos. Por lo menos no convocaron al chapo”, comentó @BofoMercury en la mencionada red social X. “DE QUE NOS SIRVE TENER MIL Y UN CANTERANOS BUENOS SI TODAVÍA LLEVAN AL VEJESTORIO DE BRIZUELA IDIOTAS”, publicó a su vez la cuenta @JorgEVERYONE.

¿Hace cuánto que no anota Isaac Brizuela?

Para encontrar el último gol de Cone Brizuela con la playera rojiblanca, hay que remontarse más de un año atrás. El 29 de abril de 2023, El Cone selló la goleada por 4-1 ante Mazatlán algunos minutos después de ingresar. Desde aquel día, el extremo de 33 años no ha vuelto a convertir.