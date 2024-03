Chivas de Guadalajara enfrenta este miércoles a un preocupado club América en el Estadio Akron. Este partido de los Octavos de Final de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, significará el primero de una trilogía inédita del Clásico de México. El vestidor azulcrema atraviesa momentos de angustia con dos casos específicos, en torno a su delantera. Algo que pudieran aprovechar los rojiblancos para avanzar de ronda.

El Rebaño Sagrado recibe a su máximo rival del futbol mexicano en una emotiva serie de la Concachampions 2024, que se completará en la capital. Dentro de 10 días exactos, se volverán a ver las caras en el marco de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un Clásico Nacional que completará una inédita triple cartelera en la primera quincena de marzo, para dar paso al parón de la Fecha FIFA.

El reporte de Alejandro Orvañanos para Claro Sports ofreció todos los detalles de los casos más preocupantes en América, que pudieran desconcentrarlos. El periodista se refirió a la posible renovación de Henry Martín y la salida del uruguayo Jonathan Rodríguez.

Orvañanos señaló que “hay dos temas en específico, que tienen preocupados al aficionado americanista. El primero, me voy por prioridades, evidentemente es la renovación de Henry Martin. Todavía no hay un acuerdo, hasta el día de hoy preguntaba y me decían: no hay acuerdo por Henry Martin“.

Henry Martin tiene preocupado al América

El comunicador prosiguió su análisis para referir que “no es un tema que tenga preocupado a ninguna de las dos partes. Los dos quieren llegar a esta renovación, los dos quieren continuar con esta sinergia. Creo que América necesita de Henry, Henry necesita del América. Más sabiendo que en dos años hay una Copa del Mundo y pues, Henry ya no va a tener mercado en Europa y que si quiere pelear por un lugar en la Selección tiene que ser en el club América“.

Alejandro Orvañanos agregó que “entonces, los dos están conscientes de lo que representa mantenerse juntos. Sin embargo, pasa la semana y esto viene desde diciembre que hay pláticas y no se llega a un acuerdo en las cifras, no cuadran los contratos, la duración de uno u otro contrato. La propuesta de América, la propuesta de Henry. Está siendo más complicado quizás de lo que se esperaba, pero no se ha llegado a un acuerdo y esto, evidentemente, preocupa a la afición americanista“.

El reportero de Claro Sports concluyó que “llegará un momento en que Henry y América tendrán que sentarse y decir: O vamos para adelante o de una vez, América empieza a buscar su reemplazo. Empiezo a buscar, quién puede llenarme ese hueco enorme que dejaría Henry Martin y Henry en ese caso, decir: yo también me muevo a buscar otras alternativas“.

El otro caso que angustia al América

Orvañanos, en su extenso reporte a Claro Sports, señaló que “el tema del Cabecita Rodríguez es muy distinto. Primero, porque América ya le abrió las puertas. América ya le dijo: siéntate, trabaja con tu representante, trabaja con el club Portland (Timbers), arreglen tu contrato, pero ya. Arreglenlo esta semana y si lo haces, listo, gracias por todo, las puertas están abiertas“.

El reportero explicó que “si no lo haces (el traspaso), no vamos a esperar más tiempo, no vamos a prolongar esto más. Hay que recordar que hasta abril se cierra el mercado de la MLS. Entonces, tendría todavía varias semanas para que continúe el estira y afloja y en América ya no van a permitir esto. Por lo que lo del Cabecita de esta semana no pasará“.

Afirmó que “por ahora, sigue sin haber un acuerdo con Portland, sigue sin estar cerrada esta operación. Pero esto sí les aseguro, a partir del lunes-martes ya hay una resolución. O se queda o se va, pero esto no durará más con el Cabecita Rodríguez“.

Mientras, que para concretarse la renovación de Henry Martin, refirió que “me parece que se va a prolongar un poco más. Creo que las dos partes no tienen prisa, pero el tiempo corre y el tiempo va a empezar a jugar un factor importante. Creo que los dos van encaminados, los dos quieren, pero sabemos como son las negociaciones. Si llega el verano, Henry se puede ir libre, termina ya su contrato y América estaría, pues quedándose con las manos vacías, por así decirlo. Yo pensaría que algunas semanas más, que todavía incluso un par de meses y se sentarán para tomar el camino que le convenga más a las dos instituciones. En este caso, al América y al jugador“.