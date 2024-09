Tras el parón en la Liga MX por la Fecha FIFA, el torneo Apertura 2024 se reanudará este próximo fin de semana. Será el sábado 14 de septiembre cuando las Chivas de Guadalajara afronten una edición más del Clásico Nacional contra el América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Será pues una semana intensa en el redil para preparar este importante encuentro en busca de una victoria.

Sin embargo, el dueño del equipo, Amaury Vergara, decidió tomarse un respiro de sus funciones al frente de la institución rojiblanca a pesar de que deberían ser días de profundo hermetismo en los momentos previos al partido más importante de la Fase Regular. El mandamás del Rebaño Sagrado prefirió acudir al inicio del Guadalajara Open, torneo WTA 500 celebrado en la Perla de Occidente.

El desalentador mensaje de Amaury Vergara

Asediado por la prensa local en el Complejo Panamericano de Tenis, donde se lleva a cabo del 9 al 15 de septiembre de 2024 este importante evento de tenis femenil, Vergara Zatarain optó por no dar entrevistas a los medios presentes, no obstante, en su intento por no declarar algo contraproducente, al ser cuestionado sobre el próximo partido del chiverío en el Clásico Nacional, terminó por dar un mensaje ciertamente desalentador para la afición.

“No, ahorita vengo de paseo”, fue el poco afortunado comentario del dueño de Chivas, según se puede ver en un video compartido por el periódico Récord en sus redes sociales, mismo que distó mucho de ser una oportunidad para transmitir seguridad y, sobre todo, compromiso con el club de cara al enfrentamiento ante las Águilas.

Mientras, Chivas trabaja con miras al Clásico

“Vengo de visita, no me estén preguntando porque no les voy a dar entrevistas. Y tú ni me preguntas, nada más me la avientas. Con mucho gusto después (dará entrevistas)”, continuó el directivo, mientras siguió su paso rumbo a la zona de palcos para presenciar el inicio de torneo mientras su equipo cierra filas de cara al trascendental partido que le espera.