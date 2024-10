Alan Pulido dejó a las Chivas para dar un vuelco a su carrera al migrar a la MLS con el Sporting Kansas City hace casi cinco años atrás. El delantero mexicano se marchó del equipo rojiblanco con el que consiguió no solamente el título de goleo en el Apertura 2019, sino también el cetro de campeón del torneo Clausura 2017 de Liga MX, último en las vitrinas del Club Deportivo Guadalajara.

Pero tras esa separación, ninguna de las partes la pasó bien, pues el Rebaño Sagrado no encontró —ni ha encontrado— a un delantero que le ofrezca goles por racimos como en algún momento sí lo hizo Puligol. Pero tampoco el atacante surgido de Tigres UANL tuvo el éxito deseado en el equipo de Missouri, donde le costó trabajo acoplarse y después, una severa lesión incluso puso en riesgo su carrera profesional.

La dura confesión de Alan Pulido que se ha ganado el respeto de todos

“A lo mejor es un tema de tener más consistencia, de estar en buen nivel. Hace año y medio estuve lesionado, me operaron de la rodilla. Muchas cosas (le pasaron por la mente), creo que el 2023 ha sido de los momentos más difíciles de mi vida, porque pasaba por ahí temas personales, de un divorcio y luego la lesión, un año y tres meses sin participación con el equipo, mi familia no estaba conmigo porque yo en Estados Unidos y no podía viajar mucho en muletas; era un sube y baja, llegué a pensar que mi carrera se había terminado”, contó Pulido en entrevista con Legionarios de Fox Deportes.

El Peluchín disputó 117 partidos con el Guadalajara para un total de 8 mil 946 minutos, en los que anotó 41 goles y asistió en siete ocasiones para luego emprender el viaje rumbo a los Estados Unidos, donde juega desde el 2020 con el Sporting Kansas City. Si bien la lesión por poco le cobra una muy alta factura, le sirvió dar un giro en sus hábitos y ser más disciplinado con tal de volver de la mejor forma a las canchas.

De pensar en el retiro a conseguir el mejor contrato de su carrera en MLS

“A los 31 años, una operación. Pensé que ya no iba a regresar de la misma manera ni ser el mismo de antes, eso merma la cabeza y llena de pensamientos muy difíciles que me pasaron al principio pero los convertí en un reto. Soy una persona muy positiva que siempre digo que las cosas suceden por algo y creo que podemos cambiar esos momentos, por el destino. Y me lo puse en la mente ese reto, esta lesión dura unos 10 meses y pensaba que en ocho ya debería estar jugando, me decían en terapia que eran 10 repeticiones y hacía 15, iba un pasito más y así la mente me ayudó a volver de buena manera. De 2023 fue el peor momento de mi carrera, fue mi primera operación en mi carrera y al principio no jugar, pasarla mal y volver para tener el mejor contrato de mi carrera en Sporting fue wow”, indicó.

Durante su paso por el equipo de la Perla Tapatía, el atacante 33 años de edad logró, además del Clausura 2017, la Copa MX al vencer al Monarcas Morelia, así como a nivel internacional, la Liga de Campeones de Concacaf al vencer al Toronto FC en la tanda de penales. Ahora, no descarta volver a México con el Rebaño Sagrado.

“Siempre está por ahí poder regresar a México. Lo lindo sería poder regresar a Chivas en su momento y retirarme ahí. Siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño”, sentenció.