Las Chivas de Guadalajara perdieron ante el odiado rival Atlas el Clásico Tapatío. Los Zorros se impusieron por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio Akron en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Por ello, los rumores sobre la salida de su director técnico Fernando Gago han provocado un divorcio entre la afición y el argentino, quien es sumamente criticado por su coqueteo con el equipo que lo formó en la semana del juego más importante del año.

En ese contexto adverso, tras la inminente derrota en casa, el Rebaño Sagrado ha sido blanco de diversas críticas, pero sobre todo, éstas han sido dirigidas hacia Pintita, quien no ha podido hacer diferencia con el club jalisciense en los momentos importantes por una u otra razón y al término de casa juego esquiva cualquier observación al afirmar que para él, sus jugadores tuvieron un buen desempeño en el partido.

¿Qué dijo Mariano Trujillo sobre Fernando Gago?

“Sí, el segundo tiempo jugó mucho mejor, el primer tiempo la verdad que fue para el olvido de ambos equipos. Atlas fue contundente y aprovechó los errores de Chivas, pero en el primer tiempo fue un partido muy pobre. En el segundo tiempo por la necesidad evidentemente, por ir 3-0 abajo, Chivas tuvo que ir al frente y tuvo que arriesgar de más, pues realmente importaba poco si te meten el cuarto o el quinto y de cierta forma le da un buen resultado pues marcan dos goles, primero de Marín dio un cabezazo que debió haber sido gol y gran atajada de Camilo (Vargas) y mejora Chivas”, analizó el exjugador de Chivas Mariano Trujillo.

“Pero siempre lo comento, a Chivas llegas a ganar títulos, no a mejorar. Paunovic dejó la vara alta llegando a una Final y fue un fracaso porque no ganó el título a pesar de que se puede decir que fue un buen trabajo y me parece que Gago está por debajo. La gente dice ‘es que contra América se jugó bien’, y sí se jugó bien pero en Chivas jugar bien no alcanza, no es el único ni el primer objetivo, el objetivo es ganar títulos, si juegas bien y no ganas títulos de nada sirve”, añadió el ahora analista de Fox Deportes.

Que llegue un DT que sepa dónde está parado

Para Mariano, si se va Fernando Gago del redil, debe llegar un estratega que sienta los colores rojo y blanco de la camiseta del conjunto tapatío, algo que desde su perspectiva no ocurre con el argentino y por ello se le ha hecho fácil el mostrarse con tal indiferencia después de sendas derrotas como la de anoche.

“No me gustan las declaraciones de Gago cuando dice que quedó conforme con los últimos 40 minutos, ¿de verdad estás conforme con 40 minutos y haber perdido el partido más importante para tu afición en Guadalajara? El lenguaje corporal dice más que mil palabras y ayer Gago estaba pensando seguramente en lo de Boca y le terminan metiendo dos goles ridículos en el segundo tiempo y no termina de entender Gago dónde está parado y a Chivas deben traer entrenadores comprometidos que sepan lo que significa Chivas”, sentenció.