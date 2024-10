La vida de Fernando Gago como estratega de las Chivas es un enigma. Para algunos, su salida de Guadalajara para cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors es cuestión de horas. Para otros, acaso los más inocentes, el DT se quedará hasta el final de su contrato vigente. En medio de tanto rumor, sin embargo, habló Pintita y descolocó a todos con sus respuestas a la preguntas del periodista Miguel Gurwitz, quien en las últimas horas desafió a muchos usuarios que lo atacaron.

Gurwitz, comunicador deTeledeportes, fue muy preciso al preguntarle a Gago antes de clásico perdido con Atlas si cumpliría o no con el vínculo que lo liga con el Rebaño hasta diciembre de 2024. Sin embargo, varios hinchas enojados apuntaron que no fue preciso con sus consultas al director técnico.

La respuesta del periodista Miguel Gurwitz para los que criticaron sus preguntas a Fernando Gago

“Para los que dicen que Gago nunca aclaró que se quedaba”, escribió en una historia que subió a su cuenta de Instagram, y allí citó textualmente la pregunta que le hizo al respecto: “Si los resultados se están dando ¿piensas terminar el torneo con Chivas?”.

A continuación, les recordó a todos la respuesta indubitable del DT: “Sin duda, yo tengo contrato”.

La historia que subió el periodista de Telemundo Miguel Gurwitz, quien entrevistó a Fernando Gago antes del clásico entre Chivas y Atlas.

Palabras que resuenan en medio de la incertidumbre del futuro de Fernando Gago

Todo está en veremos, aunque todo indica, también que Fernando Gago cuanto menos desvirtuó la realidad al decir que no tuvo ofertas de Boca Juniors y pierde peso, en este contexto, aquello que dijo en su presentación como entrenador del Rebaño Sagrado y conquistó el oído del mundo Chivas al asegurar que la oportunidad que iniciaba era uno de los desafíos más lindos que afrontaba en su carrera y “el lugar indicado” para estar.

En su momento esto dijo el 23 de diciembre de 2023: “Desde lo personal es algo muy importante para mí. Estoy con mucha ilusión y muchas ganas. Es la primera vez que salgo de mi país como entrenador, pero tengo un recorrido como futbolista. Hoy me toca salir como entrenador, lo entiendo, lo acepté, me encanta el desafío de entrar en un país y una liga nueva y una institución como Chivas. Es uno de los desafíos más lindos que me tocó desde lo personal y familiar. Desde todos los aspectos era el lugar indicado”.