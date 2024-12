En los clubes de futbol no solo se trata de tener buenos jugadores y buenos entrenadores. No se trata solo de que el equipo propio corra más y tenga mayor posesión de balón que el rival, ya que nada serviría en un equipo que no tiene personalidad ni carácter.

Por ese conjunto de motivos es que los aficionados de Chivas de Guadalajara están exigiendo, desde hace tiempo, refuerzos de calidad. Para el actual mercado de fichajes hay una razón más para invertir en compras y es el posible gran ingreso de dinero. La probable facturación es de 11 millones de dólares con el traspaso de Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul.

Es por todo eso que a Chivas se le está exigiendo de manera muy dura a que incorpore jugadores de calidad. Sin embargo, el mercado está en una etapa muy incipiente y todavía queda tiempo para negociar, pero la gente está ansiosa y quiere ver caras nuevas dentro de la plantilla.

Encuesta ¿Cuántos refuerzos de jerarquía consideras que debe adquirir Chivas? ¿Cuántos refuerzos de jerarquía consideras que debe adquirir Chivas? 1 2 3 Más de 3 YA VOTARON 2 PERSONAS

Amaury Vergara, dueño del club, es consciente de esa exigencia, por lo que antes del inicio del mercado salió a prometer cosas. Hoy, el mandamás del Rebaño Sagrado está preso de aquellas palabras y debe obrar en función de ellas, por lo que la fanaticada tiene la vara de las pretensiones muy elevada.

La frase que se le vino en contra

Hace aproximadamente 20 días, Amaury Vergara apareció en la red social X con un posteo que hablaba de lo que sería el mercado de fichajes para Chivas. “Sé de la expectativa que hay siempre y que Chivas es el club más importante del futbol mexicano. Habrá noticias, esperen la información“, publicó el presidente.

Ahora, aquella frase se le volvió en contra porque todos los simpatizantes están pidiendo que cumpla la promesa. Otros le exigen refuerzos de muy buen calibre, cosa que hasta aquí no sucedió. La única incorporación en el primer equipo (sin tener en cuenta a los juveniles) es Miguel Tapias.