Chivas no pudo contra San Jose Earthquakes por la Leagues Cup 2024. Por otro lado, lo que todo el Rebaño hablará es de la jugada que hizo Cade Cowell.

Esta noche Chivas debutó en la Leagues Cup 2024 y fue con derrota por penales ante San Jose Earthquakes. Por otro lado, Cade Cowell tuvo un aceptable partido, realizó una jugada a lo Lionel Messi que terminó decepcionando a toda la afición luego de su brutal oso.

El equipo de Fernando Gago rescató un empate luego de un primer tiempo para el olvido porque en menos de 15 minutos perdía 1-0. En la segunda mitad el panorama cambió con los ingresos del Piojo Alvarado, la Hormiga González y Fernando Beltra.

Quien tuvo un buen partido fue Cade Cowell desde el pitido inicial porque toma el balón y no para de encarar. Es más, generó varias jugadas de gol que pudieron haber significado el empete de Chivas.

Cade Cowell festeja su tercer gol consecutivo en la Liga MX.

Por otro lado, en la segunda mitad se llevó todas las miradas porque tomó el balón en mitad de cancha y no paraba de superar a sus rivales. Era Lionel Messi, pero con la playera rojiblanca y un acento muy alejado al porteño. Sin embargo, cuando llegó al área no se entendió con la Hormiga González, amagó a disparar y no lo hizo. Una decepción.

¿Qué sigue para Chivas?

Chivas volverá a ver acción en la Leagues Cup 2024 cuando enfrente a Los Angeles Galaxy por la jornada dos del Grupo Oeste 2. El Guadalajara depende de sí mismo para llegar a los play off porque una victoria los mete en la próxima ronda.