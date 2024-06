La desesperación comienza a manifestarse en la directiva de Chivas debido a su incapacidad de concretar a algún refuerzo que apuntale en la zona del centro del campo, por lo que la comitiva rojiblanca se habría planteado una nueva negociación con Santos y que incluiría a José Juan Macías.

El delantero de Guadalajara no entra en planes del cuerpo técnico comandado por Fernando Gago debido a que no es de su agrado el estilo de juego del atacante mexicano, por lo que los altos mandos del Rebaño decidieron buscarle acomodo en otro club, aunque no ha podido cerrar su préstamo a otro club.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que el chiverío ahora ha sondeado a Jordan Carrillo de Santos; sin embargo, los laguneros lo tienen cotizado en ocho millones de dólares, por lo que la directiva rojiblanca plantearía rebajar su precio con la carta de JJ Macías.

“El tema es que cuando van a preguntar por Jordan Carrillo, los Orlegi dicen que vale 8 millones. La gran esperanza del Guadalajara, en ese caso específico, era que José Juan Macías se volviera una opción para reducir el costo de Jordan Carrillo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Sin embargo, el acuerdo parece complicado debido a que la directiva de Chivas sigue sin poder convencer a JJ Macías de firmar la renovación de contrato, lo que ha impedido que se realice el préstamo rumbo a la Comarca Lagunera o en su defecto, el intercambio por Jordan Carrillo.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.