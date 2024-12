El tiempo sigue su rumbo y en Chivas sigue cosechando años sin poder levantar un nuevo trofeo dentro de la Liga MX, situación que ha comenzado a generar desesperación entre los aficionados rojiblancos; sin embargo, una persona llegó a prometer campeonatos para el Rebaño y no se trata de Amaury Vergara o el nuevo entrenador Óscar García Junyent.

Pablo Lemus dio un peculiar discurso en donde reveló que tras ser presidente municipal de Guadalajara se convirtió en una especie de amuleto para romper la sequía del Atlas sin campeonar, por lo que ahora que es gobernador de Jalisco, promete que el chiverío será el que celebre varios campeonatos.

“Unos chavos, me dijeron: ¡Atlas, Atlas! Les dije, si me hacen presidente municipal de Guadalajara, voy a hacer campeón al Atlas. Me dijeron: ‘70 años ¿cómo cree?’ Eso fue en mayo, pero el 12 de diciembre el Atlas fue campeón y después, bicampeón. ¿No qué no?

“Le quiero mandar un mensaje a Amaury Vergara. Que, en mi sexenio, los campeonatos de Chivas van a regresar”, declaró en un evento masivo, viralizándose por sus declaraciones que llenaron de ilusión a los más de 40 millones de aficionados del Guadalajara.

¿Cuándo termina el sexenio de Pablo Lemus en el Estado de Jalisco?

El Guadalajara tendrá muchas oportunidades para poder cumplir la promesa del político, ya que su mandato comenzó recién hace unos días, por lo que se tiene prevista su salida para la recta final del año 2030.