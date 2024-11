El Guadalajara no vive el mejor momento debido a que tiene que disputar dos partidos del Play-in para alcanzar los Cuartos de Final de la Liguilla. A su vez, la afición de Chivas estalló en las redes sociales luego de que hayan publicado una foto de la playera rojiblanca. Los ánimos no se calman a pesar de que no haya fecha FIFA.

La salida de Fernando Gago en medio del Apertura 2024 hizo explotar un olla a presión que se veía a lo lejos. Al mal juego del Rebaño Sagrado se le tuvo que sumar la repentina salida del entrenador argentino, quien en más de una ocasión afirmó que se quedaba en Verde Valle.

De cara al duelo contra Atlas, Chivas busca desde sus redes sociales unir a la afición con un objetivo en común que es alcanzar la clasificación a la Liguilla. Sin embargo, como en otras ocasiones, hace estallar a los aficionados con todo tipo de publicaciones que realiza en X.

Hoy tuiteó una fotografía de la playera rojiblanca en la que escribió: “SIEMPRE CON EL GUADALAJARA”. Los comentarios no fueron contra colores, sino contra los jugadores por lo lejos que se está para alcanzar un título.

“QUE ESCUDO, QUE COLORES, POR DIOS, PERO CHINGUEN A SU PUT* MADRE PENDEJ**”, expresó un chivahermano en los comentarios. Y otro agregó: “¡¡¡Exactamente eso se le exige a la directiva por la AFICIÓN!!! Les ha quedado muy grande el escudo”.

¿Cuándo se juega Chivas vs. Atlas por el Play-in?

El juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo 21 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México. El duelo se llevó a cabo en la casa del Guadalajara ya que los dirigidos por Arturo Ortega finalizaron en la novena posición en la tabla general, mientras que los rojinegros en la décima posición.