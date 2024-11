Este viernes no es uno más para Chivas debido a que se cumplen cinco años de la partida de Jorge Vergara. Amaury, su hijo, dejó un mensaje en sus redes sociales y la afición lo recordó, pero dejó exigencia a la Familia que se hace cargo del conjunto rojiblanco.

“Tu manera de soñar, tu historia y tu forma de ver las cosas siguen con nosotros. Abrazo al cielo, Jorge”, expresó el Guadalajara en sus redes sociales al recordar la partida del exdueño rojiblanco.

Amaury Vergara se sumó con un emotivo saludo. “ Jefe, hace 5 años ‘te graduaste’, recuerdo que así decías cuando alguien trascendía . Hoy, sigo aprendiendo de ti, de tu visión y de tu fuerza inquebrantable. Nos enseñaste a soñar en grande, a nunca rendirnos, y a construir un legado que impacte positivamente en la vida de los demás. Celebro la fortuna de ser tu hijo y de seguir llevando tus ideales en cada paso que doy. Hoy no solo te recordamos, sino que honramos todo lo que dejaste en este mundo. Te quiero mucho” , expresó en Instagram.

Las palabras de Chivas como del actual dueño del Guadalajara fueron respetadas por la gran mayoría de los fanáticos, pero muchos no dudaron en lanzar exigencia a la actual directiva. “Don Jorge su hijo Amaury Vergara está acabando con mis Chivas con sus nulas inversiones, su poco interés y su tibieza hacia el equipo, regrese del más allá”, expresó un fanático.

Y otro agregó: “Si realmente lo honraras ya habrías hecho algo por el club y no dejar que se hunda como está hoy y en sus 2 ramas , desafortunadamente en lo que a Fútbol se refiere estoy segura que el gran Vergara no estaría orgulloso de ti, en los demás negocios donde no necesitas pasión por una afición y solo es dinero para jugar al tiburón posiblemente de daría un par de palmaditas”.

Así reaccionó la afición de Chivas al recuerdo de Jorge Vergara