Chivas llevó adelante un aceptable mercado de pases en el que llegaron futbolistas que aumentan el nivel de la plantilla, por lo que tuvieron salir algunos jugadores que no entraban en los planes. Tal es el caso de Ricardo Marín quien en sus redes sociales mostró su diferente presente en Puebla.

A lo largo de los diferentes mercados de pases han salido algunos jugadores que en el Rebaño Sagrado no rinden y en otros clubes brillan. Un ejemplo de estas situaciones se dio con Alexis Vega al volver a Toluca o con Cristian Chicote Calderón al llegar a América.

Esta situación también la vive en estos momentos Ricardo Marín quien desde que llegó a Puebla anotó. A diferencia de lo que vivió en el Rebaño Sagrado, el atacante disputó dos juegos y marcó en dos ocasiones ante Atlético de San Luis.

Por otro lado, en redes sociales mostró su nuevo presente con el conjunto de la Franja al publicar los festejos de los que lleva adelante con los poblanos. A su vez, recibió el apoyo de varios jugadores que se encuentran actualmente en Chivas.

Cabe destacar este presente molestará a la afición del Rebaño Sagrado debido a que Ricardo Marín no ganó títulos en 59 partidos disputados. A su vez, en casi 3590 minutos de juego, marcó once goles goles y dio tres asistencias desde que llegó proveniente de Celaya, club en el que brilló en la Liga de Expansión MX.

Ricardo Marín señaló al culpable de su salida de Chivas

En conferencia de prensa al llegar a Puebla dio a conocer que la llegada de nuevos elementos lo llevaron a tomar nuevos rumbos. “No tengo idea. Obviamente yo sabía que al estar compitiendo con nombres como Chicharito o Alan Pulido, sabía que iba a tener menos actividad. Lo que uno más desea es estar jugando, estar en ese ritmo de partido, de competición, estar listo para poder jugar”, expresó.

Y agregó: “Creo que la decisión se tomó en base a eso. Yo prefería salir ahora y tener participación, seguir jugando a quedarme en un lugar donde no tendría tanta participación, no iba a jugar tanto, no iba a tener tantos minutos”.