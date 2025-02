Chivas viene de sufrir una dura derrota contra Toluca por 2-1 por la jornada siete del Clausura 2025 de la Liga MX. Luego de la polémica que hubo en el encuentro contra los Diablos Rojos, destapan que en la directiva rojiblanca se cansaron y están molesto por las decisiones arbitrales.

Lo sucedido en el Estadio Nemesio Díez deja a las claras que ya roza lo absurdo porque no se anuló un gol muy cerrado, sino que se perjudicó directamente a un equipo. Esta situación no es la primera vez que en este inicio de campeonato se falla con mucha polémica contra el conjunto rojiblanco.

Luego de lo sucedido contra Toluca dieron a conocer que Chivas recién ahora estarían cansados de esta situaciones. Es más, según lo informado por Jesús Bernal, el Rebaño Sagrado está molesto por lo que viene sucediendo, pero no tomaría de momento cartas sobre el asunto.

Chivas está molesto con las decisiones arbitrales. (Foto: IMAGO7)

“Hay cierta molestia en el Rebaño Sagrado con todo lo que ha ido sucediendo en fechas recientes con Chivas. No es nuevo porque desde que cambió a Amazon se le ha perjudicado a Chivas. En este torneo ya ha habido algunas jugadas por ejemplo el penal a Tigres, que no se marca a Gorriaran, el famoso penal que no se le marca a Camberos, el gol que le anulan a la Hormiga que se le anula al Rebaño y ahora, la más evidente, la de Alan Pulido”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y añadió: “Ante esta situación a la directiva le está molesta. La directiva está enojada por lo que ha ido sucediendo en el equipo de Chivas recientemente. Pues definitivamente es algo para que Chivas vaya y muestre músculo en las oficinas de la Liga MX. Es una situación que genera mucha molestia”.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.