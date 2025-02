Chivas llevó adelante un partido para el olvido luego de haber igualado 1-1 frente a Cibao por la Concachampions 2025. Luego del partido Óscar García tuvo dejó mensaje a la afición luego del cruce que tuvo con Carlos Luna, el fanático que lo encaró y le pidió la renuncia en plena conferencia de prensa.

Pasaron cinco partidos y el Guadalajara no logró una victoria desde que superó a Santos Laguna en la jornada uno. Desde aquel encuentro en el Estadio Akron el conjunto rojiblanco empató contra Tigres, Querétaro y el equipo de República Dominicana, pero perdió frente a Necaxa y León.

Luego del empate contra Cibao, un aficionado de Chivas le pidió la renuncia a un Óscar García Junyent que quedó boquiabierto y lo escuchó en silencio. “No va a haber preguntas, este es un mensaje claro que vamos a ver por parte de toda la afición y cito algunas palabras del señor Jorge Vergara, que en paz descanse: ‘es un equipo de arrogantes’”, comentó Carlos Luna.

Óscar García dejó mensaje a la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “De parte de la afición, si tienen tantita dignidad me harían el favor de retirarse y renunciar todos, por favor. Hay millones de personas que no se merecen este equipo”. A pesar de esta situación, la conferencia de prensa continuó y el entrenador español le dejó un mensaje al Rebaño Sagrado.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Óscar García Junyent? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Óscar García Junyent? Sí No YA VOTARON 26 PERSONAS

“Que la afición opine lo que tenga que opinar. No vamos a estar contentos por lo que ha pasado con Cibao ni mucho menos, pero estamos acá para las cosas positivas. El equipo no ha bajado los brazos, los jugadores no han bajado los brazos y nos ha faltado acierto de cara a la portería. La gente es imposible que estén contentos y nuestro único camino para mejorar es con trabajo”, expresó.