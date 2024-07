Omar Govea se unió a las Chivas de Guadalajara hace poco más de un mes y cambió muy rápido la percepción de los aficionados. El mediocampista debutó el sábado y disputó sus primeros minutos con la playera rojiblanca en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Las declaraciones del futbolista cambiaron los cuestionamientos con su llegada por elogios y convencimiento de saber al lugar al que llegó.

El volante potosino, de 28 años de edad, pronunció un sentido discurso en una entrevista exclusiva previa al torneo, que encantó a todos. Govea (87′) entró de cambio por Roberto Alvarado en el empate 0-0 con Toluca en el Estadio Akron, para firmar su debut. Refirió a Telemundo Deportes, desde Verde Valle, sentirse “muy contento. Realmente caí en blandito, como se dice“.

El medio afirmó que “el club me ha recibido muy bien, mis compañeros. La ciudad es lindísima, el clima me encanta. El club en general, el estadio, las instalaciones. La verdad, que no puedo estar más contento”. Alegó tras la pretemporada, que “sin duda, han sido semanas importantes, hemos trabajado muy fuerte. Si bien la semana no ha concluido, estamos trabajando para el partido del fin de semana. Queremos arrancar bien”.

Goveo reveló a Telemundo Deportes que “el equipo se siente bien físicamente. Se ha trabajado muy fuerte y bueno, estamos ahí a punto para el fin de semana”. En cuanto a sus nuevos compañeros, reconoció que “ya me había tocado coincidir con algunos. Que bueno, también cuando llegas a un club y conoces ya algunos, te facilitan sobre todo tu adaptación y más, aparte con los que no me había tocado convivir. Es un grupazo, realmente. Se siente muy familiar y me parece que todos lo sentimos. Eso mismo te ayuda a responder diferente dentro del campo, a la confianza y me parece que estamos creando algo interesante para el torneo“.

Omar Govea elogió el trabajo de Fernando Gago en Chivas

El volante potosino advirtió que “hemos trabajado mucho la dinámica, queremos ser un equipo dinámico. Un equipo que trate muy bien el balón, que pueda salir jugando, que tenga apertura, que tenga posibilidades de ser ofensivos. De llegar cuatro o cinco jugadores al área y obviamente, se trabaja mucho también lo táctico, la presión. Como trabajar una presión con línea de tres, con línea de cuatro”.

Govea reconoció que “sinceramente, el trabajo me parece muy interesante. Es algo distinto a lo que he estado viviendo o que viví en mis años anteriores. Y en una liga como la mexicana, cuando haces trabajo específico, me parece que te puede resultar muchísimo. Un equipo bien trabajado te puede crear mucho peligro y es a lo que apuntamos“.

¿Cómo es el mediocampo de Chivas para Omar Govea?

El mediocampista mixto, de 28 años de edad, refirió que “rotamos mucho los medios. Me parece que incluso es una de las posiciones donde hay muchísima calidad dentro del club. Si bien todas son importantes, me parece que en medio hay jugadores muy interesantes, de distintos perfiles. He jugado como un conexión fijo, como un interior. Me parece que también entre jugadores nos entendemos muy bien“. Un sector que comparte con Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Fernando González y Daniel Aguirre.

Omar Govea advirtió que “sabemos que también los medios tenemos que profundizar mucho. Intentar buscar balones a profundidad para nuestros extremos, que vienen de fuera para adentro o incluso de adentro para afuera. Son algunas de las indicaciones, por ejemplo, que los medios tienen que hacer. Realmente, me siento muy cómodo, porque es algo que he venido haciendo desde antes“.

El trabajo extra que tendrá Omar Govea en Chivas

El nuevo medio del Guadalajara consideró, que “si bien no me siento tan viejo. Creo que soy un jugador experimentado en un club donde hay tantos jóvenes. Me parece que no solo yo, también mis compañeros que llevan ya algunos años en Primera División, podemos ayudar a crecer a esos jóvenes, que sin duda pueden llegar a ser grandes referentes del club e incluso de selección“.

Govea, por ello, confirmó que su labor será: “Apoyar, seguir creciendo, mucho liderazgo, obviamente. También asumir el rol con balón y sin balón, dentro y fuera del campo. Sabemos también la historia que tiene Chivas ahí, con algunos temas pasados. Pero me parece que los jugadores estamos centrados en lo que queremos hacer y es ganar o buscar campeonatos“.

Omar Govea ya sabe lo que significa Chivas

El mediocampista potosino encantó a los chivahermanos con su declaración sobre lo que significa el Guadalajara. Refirió que “lo que se vive en Chivas no se vive en muchos equipos. Realmente sé a lo que llego, sé el club que represento. Estoy muy feliz, muy comprometido, de representar a Chivas y a su gente, a su afición, que creo que son de las mejores y sé lo que me conlleva”.

Omar Govea consideró a Telemundo Deportes, que “quiero pensar ahora más grupal. Claro, que si el equipo avanza y tiene buenos resultados, buenos partidos, tiene buen funcionamiento táctico, técnico, físico. Me parece que individualmente también resaltaremos los jugadores, que lo estamos haciendo bien. Obviamente, quiero volver a Selección. Sé que un club como Chivas me pondrá en la vitrina, pero quiero pensar colectivamente, es lo más importante y por consiguiente vendrá lo mío también“.

El secreto de Omar Govea sobre su traspaso a Chivas

El mediocampista rojiblanco reveló a Telemundo Deportes: “Te voy a contar un secretito. Ya tengo tiempo con mucho contacto y mucho acercamiento con Chivas. Incluso en tiempos recientes estuvimos ahí en pláticas, pero por cosas del destino no se dio el traspaso“. Añadió que “ahora sí, claro que estoy muy feliz, muy emocionado. Supe que había una oportunidad, como supe que había oportunidad ya tiempo atrás y yo pienso que llegan en un momento inmejorable. Me siento mejor como jugador, me siento más completo también y creo que en este momento que me llega la oportunidad, puedo aportar más al club que en épocas pasadas“.

En cuanto a su llegada al Guadalajara confesó que “es bonito. Como jugador sabes que representas a uno de los clubes más importantes de México y que tengas esta afición también es motivador. Sabemos que nosotros vivimos de nuestra afición. Queremos acercarnos a ellos, conectar con ellos, que se sientan identificados con el equipo y es lo que buscamos día a día. Intentar conectar con nuestra afición y tener resultados, para poder agrandar esa familia”.