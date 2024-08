La llegada de Fernando Gago al banquillo de las Chivas de Guadalajara cambió muchas cosas en el redil. Quizás para el aficionado no sea algo drástico, pero la prensa tapatía lo ha sufrido sobre manera durante su gestión y se nota en la difusión. Un desahogo del insider Erick López destapó toda la verdad detrás del silencio impuesto por el director técnico argentino.

El periodista de la cadena Televisa en la Perla de Occidente relató lo que vivió el martes en el aeropuerto tapatío al regreso del Rebaño Sagrado. López confirmó que no les permitieron filmar la llegada del equipo, obstaculizando su labor como prensa. Afirmó que “no hay argumentos“, esto pese a asegurar que “ya nos habían dicho además que no iban a hablar“. Lo que dejó al descubierto que este silencio también es acatado por el departamento de comunicación.

López alertó todo lo ocurrido a la mesa del programa “A nivel de cancha”, tenía como invitado a Marco Fabián, padre y aprovechó para desahogarse. El comunicador reconoció con mucha sorpresa que “nunca me habían impedido grabar al Guadalajara, es la primera vez en poco más de 15 años“. Lo que le permitió aventar su descargo en contra de la gestión de Gago y que dejó al descubierto la pasividad de la directiva que lidera Amaury Vergara.

El reconocido insider rojiblanco de TUDN reveló que “desde hace dos torneos, que llegó (Fernando) Gago, no hay conferencias de prensa con Gago. Porque al señor no le gusta hablar. Él habla, porque le obliga la Liga a salir en conferencia, si no hay una multa. Sino, no hablaría, no le conoceríamos la voz a Gago”. Una realidad que afecta a todos los medios que hacen seguimiento a las Chivas y que cabe recordar, no se padecía en la gestión de Veljko Paunovic. A pesar de sus limitaciones con el idioma.

Erick López se descargó contra el entrenador de Chivas por el silencio impuesto en Verde Valle

El descargo de Erick López con prensa de Chivas

Erick López profirió también su critica contra el ejercicio de la profesión, de parte del equipo de prensa del Guadalajara. Reveló que antes del silencio impuesto por Gago, “hace más de dos o tres años, Chivas te pedía las preguntas por anticipado para las conferencias de prensa. Yo no puedo normalizar que una institución que se dice grande, opere como una institución pequeña“.

El periodista de Televisa en Guadalajara agregó que “además, Gago pone las condiciones. Él no habla, él no quiere y lo preocupante es que se lo permitan“. Confesó que “Chicharito aparece cuando quiere. Cuando metió gol, allí estaba en conferencia de prensa. Cuando Chicharo iba a jugar contra su exequipo (Galaxy), le convenía, allí estuvo en conferencia de prensa. ¿Por qué Chicharo no aparece cuando perdieron con Xolos?“.

Diego Peña, parte de la mesa del programa “A nivel de cancha”, le advirtió que “Nuestra empresa (Televisa), que en su momento pagó derechos de televisión, no lo tuvo en seis meses. Tienes que ir a Los Ángeles para encontrarlos en una rueda de prensa“. A lo que López replicó que “más allá de eso, que la institución permita que esos personajes estén por encima de la institución. Eso, es lo preocupante“.

El recuerdo de la atención con Jorge Vergara en Chivas

Víctor González, conductor del programa que transmite Televisa Guadalajara, le recordó de forma directa a Amaury Vergara cómo trabajaba su padre. El comunicador señaló que “no siempre ha sido así con los Vergara“. Argumentó que “yo cubrí Chivas muchos años para Televisa y me tocó anécdotas. Yo le marcaba a Jorge (Vergara), porque había una declaración rimbombante y me regresaba la llamada. Tenía llamadas perdidas de Jorge Vergara, lo viví así Amaury“.

El Niño, como se autodenomina González, le profirió además que “Amaury, tuviste un equipo de prensa que en algún momento a lo mejor nos hizo enojar a nosotros…“. Pedro Antonio Flores le interrumpió para acotar que “echó a perder el equipo, el equipo de prensa“. Previamente, también rememoró la gestión anterior y afirmó que “con Don Jorge, mis respetos, que en paz descanse, había una apertura tremenda y el señor te contestaba el teléfono a la hora que le hablaras”.