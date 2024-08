Ricardo Ferretti no se guardó nada al cuestionar esta semana a Chicharito Hernández por lo que consideró una “falta de respeto” a la afición. El extécnico campeón con las Chivas de Guadalajara aprovechó un debate sobre la eliminación de los tapatíos en la Leagues Cup 2024, para descargarse. Tuca criticó con todo el “show” que armó el delantero en la previa del partido con Los Angeles Galaxy, que no jugó.

El Rebaño Sagrado terminó último en el Grupo Oeste 2 tras empatar tanto con San Jose Earthquakes (1-1) como con el Galaxy (2-2). Los rojiblancos perdieron ambas tandas de penales por el punto extra, lo que los marginó del torneo. Los cuestionamientos contra Fernando Gago se intensificaron tras su intento minimizar este fracaso en conferencia de prensa. Pero, Ferretti centró su critica en la postura del legendario canterano tapatío.

Álvaro Morales durante el episodio de este miércoles del programa Futbol Picante interrumpió el reporte de Jesús Bernal. Le consultó en tono burlesco: “¿No se lesionó Javier Hernández en la llegada?“. El corresponsal en Guadalajara le recordó: “No, ya estaba lesionado“. Una interacción que despertó la curiosidad de Ricardo Ferretti y soltó su critica a Hernández Balcázar.

Tuca Ferretti advirtió que “si está lesionado, ¿por qué lo llevan? Y por qué hacen la faramalla de calentarlo. O sea, no creen que esto es una falta de respeto para los aficionados de Chivas, hacer este tipo de show“. Jared Borgetti le agrega “o que somos qué, qué no nos damos cuenta”. A lo que añadió el campeón con Guadalajara en el Verano 1997, que “somos tontos o qué“. Bernal le señaló que “¡Ya estaba tocado! El fue tocado a la Leagues Cup”, a lo que reiteró: “¿para qué lo llevas?“.

Desenmascararon a Chicharito por Tuca Ferretti

Luego de la intervención de Ricardo Ferretti en la mesa del programa Futbol Picante, que transmite Espn, desenmascararon al delantero de Chivas. Álvaro Morales recordó que “en la conferencia previa le preguntan: ¿Estas al 100%? Hasta se ríe un poco, con desdén y dice: Estoy al 100% listo para jugar. Él lo dice“.

Jesús Bernal, corresponsal en Guadalajara de Espn, coincidió en que “él lo dijo y sale a calentar. Sale en la lista oficial de jugadores como titular y después de haber calentado, se resintió otra vez del muslo de la pierna derecha y vas para atrás. De regreso a los vestidores, ni siquiera a la banca, arriba a la tribuna. La realidad es que no estaba al 100, si estuviera al 100 no se lastima en el calentamiento. Ya venía tocado, resentido; por eso es que no juega contra San Jose y ya después no le alcanzó para este con el Galaxy“.

Así fue el show de Chicharito con Chivas en California

El insider rojiblanco de la cadena Espn describió todo el proceso de Hernández Balcázar, durante el paso de Chivas por la Leagues Cup 2024. Recordó que “para el partido contra San Jose, nada. Ahí ya estaba decidido que no iba a jugar, precisamente por este problema que tenía. Cuando comienza la semana de San Jose al Galaxy, él empezó trabajando por separado, lo fueron integrando en algunos trabajos. Al final, terminó entrenando al parejo de sus compañeros, pero con un vendaje en el muslo derecho. Después sale en la conferencia y dice que está al 100, pero está claro que no porque en el calentamiento se vuelve a resentir“.