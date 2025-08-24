Las Chivas de Guadalajara vienen de rescatar un agónico empate en su visita a Xolos de Tijuana, por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado perdía por tres goles de diferencia, pero reaccionó justo a tiempo para darle algo más de aire al equipo dirigido por Gabriel Milito, que ha tenido un complicado inicio al frente del conjunto tapatío.

Ubicado entre los últimos tres puestos de la tabla de posiciones, con cuatro unidades y un partido pendiente, el Rebaño Sagrado comienza a perder margen si de verdad quiere estar en los primeros puestos. Su próximo encuentro será nada menos ante Cruz Azul, el próximo sábado 30 de agosto, en el Estadio Akron.

El mensaje de Isaac Brizuela

Isaac Brizuela es uno de los elementos que prácticamente no cuenta para Gabriel Milito, quien lo ha utilizado únicamente en pretemporada y como suplente. A sus 34 años, el extremo apunta a marcharse en diciembre pero mientras tanto sigue mostrando su compromiso, pues compartió en redes sociales una fotografía con la leyenda de “Vamos Rebaño” mientras veía a sus compañeros en el Estadio Caliente.

Milito explicó la sustitución de Alan Mozo

Un caso curioso se dio en el empate vs. Xolos, puesto que al comienzo del partido se fue lesionado Richard Ledezma y en su lugar ingresó Alan Mozo. Sin embargo, con el marcador en desventaja y la obligación de ir a buscar, Milito sustituyó al recién ingresado para poner jugadores más ofensivos en ese puesto. “Íbamos perdiendo y necesitábamos más extremos que carrileros“, explicó el estratega rojiblanco.

¿Chicharito se va sin jugar?

Mientras el Rebaño lucha para mejorar su situación, uno de sus referentes, Chicharito Hernández, todavía no ha visto minutos en esta temporada debido a problemas físicos. Aunque su vuelta podría darse frente al América, el periodista Jesús Bernal contó que es difícil que el experimentado centrodelantero pueda tener muchos minutos, pues está relegado por detrás de Armando González, Alan Pulido y Teun Wilke. Cabe recordar que Chicharito acaba contrato, por lo que podría marcharse sin tener casi protagonismo en su último torneo.